Ipswich Town Premier Lig'e yükseldi
İngiltere Championship'te Ipswich Town, Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
İngiltere Championship ekiplerinden Ipswich Town, Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Championship'te son hafta maçında Ipswich Town, konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve lider Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükseldi.
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün de formasını giydiği Leicester City, Championship'te 97 puanla ilk sırada, Ipswich Town ise 96 puanla ikinci sırada ligi tamamlandı.
HULL CITY PLAY-OFF'A KALAMADI
Öte yandan milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Hull City ise son hafta Plymouth'a 1-0 mağlup olarak sezonu 70 puanla 7. sırada bitirdi ve play-off potasının dışında kaldı.