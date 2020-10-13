Dünyanın en çok satan akıllı telefonlarından biri olan iPhone'un ilk telefonu ne haldeydi? Sonuncusu ne durumda?

Bu arada iPhone 3, iPhone 2, iPhone 2s, iPhone 1s, iPhone 2g, iPhone 10, adlarında iPhone modelleri bulunmamakta.

IPHONE ORİGİNAL 2G

Apple'ın ve iPhone ailesinin ilk telefonu olan birinci kuşak iPhone 9 Ocak 2007 tarihinde Steve Jobs tarafından duyuruldu.

İlk iPhone modeli 29 Haziran 2007 tarihinde satışa sunuldu. 2G bağlantı teknolojisini kullanan iPhone modeli 3,5 inç cam ve multi-touch ekranı ile büyük ilgi gördü.

11,6 mm kalınlığındaki ilk iPhone'un üzerinde 5 adet düğme ve krom kaplama metal bir çerçeve bulunuyordu. İlk iPhone modeli 135 gram ağırlığa sahipti.

iPhone Original olarak isimlendirilen ilk iPhone modeli 6 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaştı.