IPHONE 7 - IPHONE 7 PLUS

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus 7 Eylül 2016 tarihinde, Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından tanıtılmıştır. Türkiye'de 14 Ekim 2016 tarihinde ön satışa sunulmuştur. Yeni iPhone’un depolama seçenekleri 32, 128 ve 256 GB ' dır. Kamera tarafında, her iki modelde de ön kamera 7 megapiksele çıkarken arka kamera ise bir önceki modelde olduğu gibi 12 megapiksel tercih edilmiştir. İlk defa bu modelde sadece Plus seçeneğinde bulunan arka kameradaki optik stabilizasyon iPhone 7' ye de eklenmiştir. iPhone 7 Plus' da ana kamerada 2 adet optik bulunmaktadır.