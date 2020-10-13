Dünyanın en çok satan akıllı telefonlarından biri olan iPhone'un ilk telefonu ne haldeydi? Sonuncusu ne durumda?
Bu arada iPhone 3, iPhone 2, iPhone 2s, iPhone 1s, iPhone 2g, iPhone 10, adlarında iPhone modelleri bulunmamakta.
IPHONE ORİGİNAL 2G
Apple'ın ve iPhone ailesinin ilk telefonu olan birinci kuşak iPhone 9 Ocak 2007 tarihinde Steve Jobs tarafından duyuruldu.
İlk iPhone modeli 29 Haziran 2007 tarihinde satışa sunuldu. 2G bağlantı teknolojisini kullanan iPhone modeli 3,5 inç cam ve multi-touch ekranı ile büyük ilgi gördü.
11,6 mm kalınlığındaki ilk iPhone'un üzerinde 5 adet düğme ve krom kaplama metal bir çerçeve bulunuyordu. İlk iPhone modeli 135 gram ağırlığa sahipti.
iPhone Original olarak isimlendirilen ilk iPhone modeli 6 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaştı.
IPHONE 3G
iPhone 3G , Apple tarafından tasarlanan ve üretilen multimedya ve internet özelliklerini destekleyen 2. nesil iPhone'dur. Model 9 Haziran 2008'de tanıtılmıştır.
Öncülü iPhone 2G'den farklı olarak donanımı güncellenmiş, kasa materyali yenilenmiştir. Siyah ve beyaz renklerinde üretilmiştir.
5 inç boyutunda olan 3G 2 megapiksel kameraya sahip olarak üretildi.
IPHONE 3GS
iPhone 3GS, Apple tarafından geliştirilmiş olan bir akıllı telefondur. 3GS, 8 Haziran 2009 tarihinde tanıtılmıştır. 3GS adındaki "S" takısı, Türkçe karşılığı "Hız" olan "Speed" kelimesinin baş harfidir.
iPhone 3GS'in üretimi, 2012 yılının Eylül ayında sonlandırılmıştır. Önceki modelinden farklı olarak iPhone 3GS'te Bluetooth v2.0 yerine daha yeni bir versiyon olan Bluetooth v2.1 kullanılmıştır, maksimum 16 GB olan dahili hafıza 32 GB'a, 128 MB olan RAM boyutu 256 MB'a yükseltilmiştir. 3GS'te 3.15 megapiksellik bir kamera kullanılmıştır. Öncüllerinden en önemli farkı ise video çekme özelliğidir.
IPHONE 4
Apple iPhone 3GS'den farklı olarak paslanmaz çelik çerçeve, daha güçlü cam yüzey, Apple A4 çip ve 512 MB eDRAM'dir. Ön yüzüne eklenen kamera sayesinde diğer iPhone 4 cihazlarıyla karşılıklı görüntülü konuşma yapmak mümkündür.
Bir sonraki 4.3 versiyonda, Wi-Fi üzerinden tethering olarak adlandırılan, internet paylaşımı da mümkün kılınmıştır. Bu sayede iPhone'lar birer Wi-Fi noktası (Wi-Fi spot olarak da geçer) gibi kullanılabilmektedir.
IPHONE 4S
Apple tarafından tanıtılan 5. Jenerasyon iPhone. 4 Ekim 2011'de Cupertino, California'da "Let's Talk iPhone" etkinliğinde Tim Cook tarafından tanıtılmıştır. 14 Ekim tarihinde satışa çıkmıştır. 8, 16, 32 ve 64 GB'lık modeller. 14.4 Mbps veri aktarımı. Geliştirilmiş 3G.
8 MP kamera ve 1080p video kayıt. iOS 8 ile Hızlı Çekim özelliği eklendi.
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