Kamala Harris-Donald Trump canlı yayında karşı karşıya gelecek: Harris'ten ilk açıklama!

REKLAM advertisement1

ABD Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimine hazırlanıyor. 5 Kasım'daki seçimlerde karşı karşıya gelecek Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 10 Eylül'de canlı yayında ilk kez karşı karşıya gelecek.

Canlı yayın tartışması ne zaman? Haberi Görüntüle

Haziran ayının sonunda ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından büyük ölçüde çekilmesine sebep olan Trump ile canlı yayındaki karşılaşması dünya gündem oturmuştu. Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Harris ile Trump karşılaşması 2024 Başkanlık Seçimleri'nin başkan adaylarının ilk karşılaşması olacak.

REKLAM Trump, dün akşam kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin yaptığı açıklamada rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söylemişti. Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti. ABC News kanalı ise, Trump ve Harris'in 10 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiklerini duyurdu.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM" Tarihin belli olmasının ardından açıklama yapan Harris, "Donald Trump'ın nihayet 10 Eylül'de benimle münazara yapmayı taahhüt ettiğini duydum. Dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı. I hear that Donald Trump has finally committed to debating me on September 10.



I look forward to it. — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 8, 2024 *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.