İbiş, "Bu taşın önemli olması şuradan kaynaklanıyor, litus diye adlandırdığımız ağırlık pres taşları bölgede çok sayıda bulunuyor. Bunlar, özellikle şarap üretiminde kullanılan mekanizmaya ait parçalar. Ancak burada önemli olan durum taşın ön yüzünde bir Dionysos kabartmasının olması. Dionysos, Zeus ile ölümlü bir kadın olan Semele'nin oğlu olarak mitolojide tanınıyor.