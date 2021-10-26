Apple, iPhone’lar için yeni mobil işletim sistemi iOS 15.1’i yayınladı.FaceTime’da aile ve arkadaşlarla deneyimleri paylaşmanın yeni bir yolu olan SharePlay’i sunan iOS 15.1 sürümü, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için ProRes video çekebilmenin yanı sıra Cüzdan’da doğrulanabilir Covid-19 aşı kartları desteğini de beraberinde getiriyor.
Yaklaşık 1.5 GB’lik boyutuyla gelen yeni iOS güncellemesi, iPhone’lar için başka özellikler ve hata düzeltmelerini de içeriyor. iPhone 6s ve üstü iPhone modelleri için yayınlanan iOS 15.1 ile gelen tüm yenilikler şöyle:
iOS 15.1 İLE GELEN TÜM YENİLİKLER
1- SharePlay:
- SharePlay; TV uygulaması, Müzik ve diğer desteklenen App Store uygulamalarından içeriklerle FaceTime’da eşzamanlı deneyim paylaşmanın yeni bir yolu
- Paylaşılan denetimler herkese duraklatma, oynatma, geri sarma veya ileri sarma olanağını veriyor
- Akıllı ses yüksekliği, arkadaşlarınız konuştuğunda filmin, TV şovunun veya parçanın sesini otomatik olarak kısıyor
- Apple TV, iPhone’da FaceTime görüşmesini sürdürürken paylaşılan videoyu büyük ekranınızda izleme seçeneğini destekliyor
- Ekran paylaşma, FaceTime aramasındaki herkesin fotoğraflara bakmasına, web’de dolaşmasına veya birbirine yardım etmesine olanak tanıyor
2- Kamera
- iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max kullanarak ProRes video çekme
- iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max üzerinde makro fotoğraf veya video çekerken otomatik kamera geçişini kapatma ayarı
3- Apple Cüzdan
- Covid-19 aşı kartı desteği, Apple Cüzdan’a doğrulanabilir aşı bilgileri eklemenizi ve buradan bu bilgileri göstermenizi sağlıyor
4- Çeviri
- Çeviri uygulamasında ve tüm sistemde çeviri için Mandarin Çince (Tayvan) desteği
5- Ev
- HomeKit özellikli nem, hava kalitesi veya ışık düzeyi sensörünün güncel ölçüm değerine göre yeni otomasyon başlatıcıları
6- Kestirmeler
- Yeni, önceden oluşturulmuş işlemler görüntülerin veya GIF’lerin üzerine metin katmanı eklemenize olanak tanıyor
7- Diğer:
iOS 15.1 sürümü iPhone’lardaki şu sorunları da düzeltiyor:
- “Fotoğraflar” uygulamasının fotoğrafları ve videoları içe aktarırken yanlış bir şekilde depolama alanının dolduğunu bildirmesi
- “Hava Durumu” uygulamasının “Konumum” için güncel sıcaklığı gösterememesi ve hareketli arka planların renklerini yanlış bir şekilde görüntülemesi
- Ekran kilitlenirken uygulamada çalan sesin duraklatılması
- Birden fazla kartla VoiceOver kullanılırken “Cüzdan”ın beklenmedik şekilde kapanması
- Kullanılabilir Wi-Fi ağlarının saptanamaması
- iPhone 12 modellerinde zaman içindeki pil kapasitesini daha iyi tahmin etmek için pil algoritmaları güncellenmesi
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