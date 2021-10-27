iPhone 6 ve 6s'ler için WhatsApp desteğinin biteceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...



IPHONE 6 WHATSAPP DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

WhatsApp, 1 Kasım itibariyle Android 4.0.3 ve altı versiyonlara sahip telefonlar ile iOS 9 ve altındaki telefonlara desteğini çekiyor.

APPLE

iPhone SE,

iPhone 6S,

iPhone 6S Plus

SAMSUNG

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

SONY

SonySony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S.

Optimus L4 II;