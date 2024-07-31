iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri, çıkış tarihi belli mi?
Teknoloji devi Apple'ın büyük bir lansman ile duyuracağı yeni ürünleri gündemdeki yerini koruyor. Teknoloji meraklıları yeni iPhone 16'nın ne zaman satışa çıkacağını sorguluyor. Peki, iPhone 16 ne zaman satışa çıkacak, çıkış tarihi belli mi? İşte, iPhone 16 hakkında detaylar
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Yeni nesil iPhone 16 için geri heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan iPhone 16’ya ilişkin olarak tanıtım tarihi, özellikleri ve fiyatı araştırılmaya başlandı. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple'ın iPhone yeni modelin Eylül ayının ortalarında satışa çıkması bekleniyor. İşte iPhone 16 hakkında merak edilenler...
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IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
IPhone 16 ve diğer modellerinin Eylül ayında duyurulması bekleniyor. Kesin tarih henüz bilinmese de geçtiğimiz sene 12 Eylül'de iPhone 15 serisi tanıtılmıştı. iPhone 16 serisinin de aynı tarihlerde çıkması ihtimaller arasında.
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