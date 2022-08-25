iPhone 14 Pro ve Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve satış fiyatı araştırmaları Apple tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından hız kazandı. Teknoloji devi Apple iPhone 14 serisini satışa çıkaracağını duyurdu. Ürünlerin tanıtımın ardından satışa çıkması beklenirken teknoloji severler "iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri ve renkleri neler, fiyatı ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, iPhone 14 Pro/Pro Max çıkış tarihi ve özellikleri hakkında merak edilenler...