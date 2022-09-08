iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı

Apple sevdalıları için dün akşam heyecanlı bekleyiş sona erdi. Firma 7 Eylül akşamı gerçekleştirdiği lansman ile tüm iPhone 14 ailesini tanıttı. Peki, iPhone 14 Pro Max fiyatı kaç TL, özellikleri ne? iPhone 14 Pro Max yurt dışından getirilir mi, ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...
IPHONE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic çip
Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g
IPHONE 14 PRO MAX KAÇ TL?
7 Eylül akşamı yapılan Apple lansmanında iPhone 14 Pro Max fiyatı da belli oldu. iPhone 14 Pro Max'in Türkiye fiyatı: 43.999 TL
IPHONE 14 PRO MAX RENKLERİ NELER?
iPhone 14 Pro Max şu renkler ile satışa girdi;
Derin Mor.
Altın.
Gümüş
Uzay Siyahı
IPHONE 14 PRO MAX YURT DIŞI FİYATI NE?
iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı yurt dışında 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 1099 dolar olarak belirlendi. Yurt dışında iPhone fiyatları Türkiye'ye göre daha uygun olsa da, pasaport kaydı için 2732 TL ödemek gerekiyor. 20.040,05 + 2732 fiyatlandırma ile iPhone 14 Pro Max size 22.772.05 bandında bir fiyat ile gelmiş oluyor.
IPHONE PASAPORTA NASIL KAYIT ETTİRİLİR?
Yurt dışından alınan telefonu 120 gün boyunca kullanabilirsiniz. Bu süre geçtikten sonra Türkiye içerisinde cihazı kullanamazsınız. Yurtdışına gidip geldikten sonraki 1 yıl içerisinde sadece kendi adınıza kayıt yapabiliyorsunuz. Yurtdışından dönüşünüzün üzerinden 1 yıldan fazla geçmişse, telefonu kaydettirebilmek için yeniden yurt dışında gidiş dönüş yapmanız gerekiyor. Başkasının pasaportuna kendi hattınızı kayıt ettiremiyorsunuz. Hat kimin üzerine ise pasaportunda aynı kişiye ait olması gerekiyor.
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