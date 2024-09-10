iPhone 13 ve iPhone 15 Pro/Pro Max satışı kalktı mı? iPhone 13 ve iPhone 15 Pro/Pro Max satışı durduruldu mu?
Merakla beklenen Apple lansmanı gerçekleşti ve iPhone 16 tanıtıldı. Apple, yeni modellerini tanıttıktan sonra bazı ürünlerini satıştan kaldırdı. iPhone 13 ve iPhone 15 Pro ve Pro Max artık Apple mağazalarında satışa sunulmayacak. Bu gelişme sonrası kullanıcılar ''iPhone 13 ve iPhone 15 Pro/Pro Max satışı kalktı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, iPhone 13 ve iPhone 15 Pro/Pro Max satışı durduruldu mu, Apple satıyor mu? İşte Apple tanıtım lansmanı sonrası merak edilenler…
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iPhone 13 ve iPhone 15 Pro/Pro Max satışı kalktı mı sorusu, Apple tanıtım lansmanı sonrası gündemdeki yerini aldı. Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikle iPhone 16 serisini tanıttı. Yeni modelin tanıtılmasının ardından bazı cihazlar satıştan kaldırıldı. Peki, iPhone 13 ve iPhone 15 Pro/Pro Max satışı durduruldu mu, Apple satmayacak mı? İşte detaylar...
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iPHONE 13 VE iPHONE 15 PRO/PRO MAX SATIŞI KALKTI MI?
Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen "It's Glowtime" etkinliği, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü gerçekleşti. Dev etkinlikte; iPhone 16 serisi, Apple Watch Series 10 ve yeni AirPods kablosuz kulaklık modelleri tanıtıldı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni modelleri tanıttıktan sonra Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı. Bu ürünler iPhone 13, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max oldu.
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iPHONE 13 VE iPHONE 15 PRO/PRO MAX SATIŞI DURDURULDU MU, SATILMAYACAK MI?
Satıştan kaldırılan ürünleri Apple artık resmi olarak satmayacak. Bu ürünler, yalnızca online veya teknoloji perakende mağazalarından temin edilebilecek.
Buna göre iPhone 13, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, artık Apple mağazalarında satışa sunulmayacak.
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Apple, 2018'de iPhone XS ve XR'ın tanıtılmasından bu yana, amiral gemisi iPhone'ları tanıtıldıktan sadece bir yıl sonra üretimden kaldırıyor.
Bu kararın sebebi; Pro'larda daha önceki nesle kıyasla çok büyük tasarımsal ve donanımsal yenilik sunulmaması olarak gösteriliyor.
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