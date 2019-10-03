03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın geçen ay tanıttığı yeni telefon modelleri iphone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in Türkiye’de satışa çıkacağı tarih belli oldu. Buna göre yeni iPhone’lar 18 Ekim Cuma günü Türkiye’de satışa sunulacak.
Apple’ın internet sitesi üzerinden de açıklanan bu tarihe göre iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in yanısıra Apple Watch Series 5 de 18 Ekim itibariyle Türkiye’de satışa çıkacak.
Tüketiciler, yeni iPhone’larını ve yeni Apple Watch’u, Apple Store, Apple’ın online mağazası apple.com.tr, Apple yetkili satıcıları ve iletişim operatörleri kanalıyla satın alınabilecek.
ABD’de 699 dolar ile 1449 dolar arasında değişen iPhone 11 modellerinin Türkiye’deki resmi satış fiyatları henüz açıklanmadı.
Ancak eğer yeni iPhone’lara ABD’den alıp, yolcu beraberinde Türkiye’ye getirip, resmi kayıt işlemlerini tammalayarak kullanmanın tüketicilere toplam maliyetinin 5826 TL ile 10467 TL arasında değiştiğini hatırlatalım.
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