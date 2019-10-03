Apple iPhone 11 fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? soruları Apple'ın iPhone 11 Türkiye satış tarihini açıklamasının ardından teknolojiseverler tarafından yeniden gündeme geldi. iPhone 11 birçok yenilikle birlikte gelirken özellikle üç adet arka kamerası sosyal medyada gündem olmuştu. İşte heycanla beklenen iPhone 11 Türkiye satış tarihi...

IPHONE 11 TÜRKİYE SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Apple’ın geçen ay tanıttığı yeni telefon modelleri iphone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in Türkiye’de satışa çıkacağı tarih belli oldu. Buna göre yeni iPhone’lar 18 Ekim Cuma günü Türkiye’de satışa sunulacak.

Apple’ın internet sitesi üzerinden de açıklanan bu tarihe göre iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in yanısıra Apple Watch Series 5 de 18 Ekim itibariyle Türkiye’de satışa çıkacak.

Tüketiciler, yeni iPhone’larını ve yeni Apple Watch’u, Apple Store, Apple’ın online mağazası apple.com.tr, Apple yetkili satıcıları ve iletişim operatörleri kanalıyla satın alınabilecek.

IPHONE 11 FİYATI NE KADAR?

Çift arka kameralı iPhone 11 için başlangıç fiyatı 699 dolar olurken, üç arka kameralı iPhone 11 Pro’da ise başlangıç fiyatı 999 dolar olarak belirlendi.

Apple’ın en üst iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolardan başlayan fiyatla satılacak. iPhone 11’de 6.1 inç olan ekran, iPhone 11 Pro’da 5.8 inç. iPhone 11 Pro Max ise 6.5 inçlik ekran büyüklüğüne sahip.

ABD’de 699 dolar ile 1449 dolar arasında değişen iPhone 11 modellerinin Türkiye’deki resmi satış fiyatları henüz açıklanmadı.

IPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11, 12 MP’lik çift arka kamera ile gelirken; cihazda 12 MP’lik ön kamera bulunuyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max modellerinde ise üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. Telefonun arkasında yer alan bu kamera sistemi, 12 MP’lik geniş açılı, 12 MP’lik telefoto ve 12 MP’lik ultra geniş açılı lenslerden oluşuyor.

iPhone 11'de pil ömrü iPhone XR'ye göre 1 saat uzarken, iPhone 11 Pro iPhone XS'e göre 4 saat, iPhone 11 Pro Max ise iPhone XS Max'e göre 5 saate kadar fazla pil ömrü sunuyor.

iPhone 11'de 64 GB, 128 GB ve 256 GB olan depolama seçenekleri, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ise 64 GB, 256 GB ve 512 GB olarak sunuluyor.

IPHONE YURTDIŞI FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 11 yurtdışı fiyatları

64 GB iPhone 11 - 699 dolar

128 GB iPhone 11 - 749 dolar

256 GB iPhone 11 - 849 dolar

iPhone 11 pro yurtdışı fiyatları

64 GB iPhone 11 Pro - 999 dolar

256 GB iPhone 11 Pro - 1149 dolar

512 GB iPhone 11 Pro - 1349 dolar

iPhone 11 pro max yurtdışı fiyatları

64 GB iPhone 11 Pro Max 1099 dolar

256 GB iPhone 11 Pro Max 1249 dolar

512 GB iPhone 11 Pro Max 1449 dolar