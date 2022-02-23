İpek Yazıcı kimdir?

İpek Yazıcı kaç yaşında, nereli ve kimdir? Son Nefesime Kadar'ın Hazan'ı İpek Elif Yazıcı sevgilisi, oynadığı diziler ve filmler

İpek Yazıcı bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Son Nefesime Kadar dizisinde rol alması nedeniyle gündemde. Aşk 101 dizisiyle şöhreti artan genç oyuncu İpek Yazıcı'nın hayatı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte İpek Yazıcı biyografisi hakkında...

İPEK YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı, 6 Ekim 2001 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Trabzon Of'lu olan İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

İpek Filiz Yazıcı Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer almıştır.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler nedeniyle ertelenen dizinin ilk gösterimi 29 Eylül 2020'de yapıldı.

İpek Filiz Yazıcı FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak Son Nefesime Kadar adlı dizide Hazan karakterine hayat verecek olan İpek Filiz Yazıcı, 1.63 metre boyunda 50 kilo ve Koç burcudur.

İPEK YAZICI ÖZEL HAYATI

20 yaşındaki güzel oyuncu 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile geniş tanınan şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2021 yılının yaz aylarından bu yana beraberlik yaşıyor.

İPEK YAZICIOĞLU OYUNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Babam ve Ailesi (TV Dizisi)

Kayıtdışı (TV Dizisi)

7yüz (İnternet Dizisi)

Elimi Bırakma (TV Dizisi)

Yeni Hayat (TV Dizisi)

Aşk 101 (İnternet Dizisi)

Son Nefesime Kadar (TV Dizisi)

UFO (Fİlm)