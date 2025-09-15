Apple Oyunları uygulaması

Oyunlar uygulaması, oyuncuları ve arkadaşlarını iPhone, iPad ve Mac'lerinde oyunları keşfedebilecekleri, indirebilecekleri ve oynayabilecekleri tek bir kullanışlı yerde bir araya getirir. Oyunlarınız Oyunlar uygulamasında otomatik olarak görüntülenir ve Uygulama İçi Etkinlikler ve Game Center özelliklerini kullanarak oyunlarınızın görünürlüğünü ve etkileşimini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Temel Modeller çerçevesi

Apple işletim sistemlerinin çekirdeğine yerleştirilen Apple Intelligence, Writing Tools, Genmoji ve Image Playground gibi özellikler aracılığıyla insanların işlerini halletmelerine yardımcı olan kişisel zeka sistemidir. Artık herhangi bir uygulama, Foundation Models çerçevesi aracılığıyla birçok Apple Intelligence özelliğini destekleyen cihaz içi modellerden yararlanabilir. Metin çıkarma, özetleme ve daha fazlası gibi model yeteneklerini kullanarak uygulamanızdaki akıllı özellikleri desteklemek için bu çerçeveyi kullanın. Model cihaz içi olduğundan, kullanıcılarınızın verileri gizli kalır ve bir sunucu tarafı modeline veya başka birine gitmesi gerekmez. Kolayca kullanılabilir, bu nedenle oluşturduğunuz özellikler çevrimdışı olarak çalışır. Ve hepsi istek başına ücretsiz olarak kullanılabilir.