IOS 26 güncellemesi telefonlara geldi: İşte IOS 26 ile telefonlarınızda değişen 5 özellik!
iOS 26 güncellemesi artık tüm uyumlu iPhone'larda indirilebilir durumda. Apple, bu sürümle birlikte "Liquid Glass" tasarımı ve Apple Intelligence özellikleriyle kullanıcıların günlük deneyimini yeniden şekillendiriyor. Güncelleme, sadece yeni cihazlara değil eski modellere de farklı düzeylerde yenilikler getiriyor.
- 1
Apple, iPhone kullanıcıları için merakla beklenen güncellemeyi yayımladı. iOS 26, tasarımdan güvenliğe, yapay zekadan kişiselleştirmeye kadar birçok alanda dikkat çekici yeniliklerle geliyor. İşte detaylar!
- 2
iOS 26 İLE GELEN YENİ TASARIM DENEYİMİ
Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına yepyeni bir görsel deneyim sundu. “Liquid Glass” adı verilen yarı saydam cam estetiği, arayüzün genelinde kendini gösteriyor. Bildirimler, menüler ve simgeler daha parlak, daha şeffaf ve daha modern bir görünüme kavuştu.
- 3
KİLİT EKRANINDA DİNAMİK YENİLİKLER
Kilit ekranı, iOS 26 ile birlikte çok daha kişisel bir hale geldi. Artık saat, bildirim ve kısa yollar, seçilen arka plan görseline göre otomatik olarak konumlandırılabiliyor. Ayrıca yeni 3 boyutlu efekt özelliği sayesinde fotoğraflar, sanki ekrandan dışarı taşacakmış gibi canlı bir görünüme sahip oluyor.
-
- 4
YAPAY ZEKA DESTEĞİ: APPLE INTELLIGENCE
Apple, iOS 26’da yapay zekayı daha aktif kullanmaya başladı. Canlı çeviri özelliği sayesinde yabancı dilde gelen mesajları veya aramaları anında kendi dilinizde görebiliyorsunuz. Ekran görüntüsü analizi yapan görsel zekâ, yazıları ayıklayıp önerilerde bulunabiliyor.
- 5
GÜVENLİK VE İLETİŞİM ÖNLEMLERİ
Yeni güncelleme, güvenlik tarafında da önemli adımlar atıyor. Bilinmeyen numaralar için gelişmiş filtreleme seçenekleri eklenmiş durumda. Ayrıca “Çağrı Tarama” ve “Bekletme Yardımı” özellikleriyle spam çağrılar ya da rahatsız edici aramalar büyük ölçüde azaltılıyor. Mesajlaşma uygulaması da istenmeyen içerikleri daha kolay ayırt edebiliyor.
- 6
ESKİ MODELLERDE FARKLI BİR DENEYİM
Her iPhone modeli iOS 26 güncellemesini alabiliyor olsa da, özellikler cihazdan cihaza farklılık gösteriyor. Daha güçlü işlemcili modeller, özellikle yapay zeka ve 3 boyutlu görsel efektleri daha sorunsuz çalıştırabiliyor. Eski modellerde ise tasarım değişiklikleri aktifken, bazı gelişmiş özellikler kısıtlı şekilde kullanılabiliyor. Bu durum, yeni nesil iPhone sahiplerine daha kapsamlı bir deneyim sunarken, eski cihaz sahiplerinin de güncellemeden tamamen mahrum kalmamasını sağlıyor.
Kaynak: The Guardian, Apple
Fotoğraf kaynak: Shutterstock
-