Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam IOS 26 güncellemesi telefonlara geldi: İşte IOS 26 ile telefonlarınızda değişen 5 özellik!

        IOS 26 güncellemesi telefonlara geldi: İşte IOS 26 ile telefonlarınızda değişen 5 özellik!

        iOS 26 güncellemesi artık tüm uyumlu iPhone'larda indirilebilir durumda. Apple, bu sürümle birlikte "Liquid Glass" tasarımı ve Apple Intelligence özellikleriyle kullanıcıların günlük deneyimini yeniden şekillendiriyor. Güncelleme, sadece yeni cihazlara değil eski modellere de farklı düzeylerde yenilikler getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 08:30 Güncelleme: 24.09.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Apple, iPhone kullanıcıları için merakla beklenen güncellemeyi yayımladı. iOS 26, tasarımdan güvenliğe, yapay zekadan kişiselleştirmeye kadar birçok alanda dikkat çekici yeniliklerle geliyor. İşte detaylar!

        • 2

          iOS 26 İLE GELEN YENİ TASARIM DENEYİMİ

          Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına yepyeni bir görsel deneyim sundu. “Liquid Glass” adı verilen yarı saydam cam estetiği, arayüzün genelinde kendini gösteriyor. Bildirimler, menüler ve simgeler daha parlak, daha şeffaf ve daha modern bir görünüme kavuştu.

        • 3

          KİLİT EKRANINDA DİNAMİK YENİLİKLER

          Kilit ekranı, iOS 26 ile birlikte çok daha kişisel bir hale geldi. Artık saat, bildirim ve kısa yollar, seçilen arka plan görseline göre otomatik olarak konumlandırılabiliyor. Ayrıca yeni 3 boyutlu efekt özelliği sayesinde fotoğraflar, sanki ekrandan dışarı taşacakmış gibi canlı bir görünüme sahip oluyor.

        • 4

          YAPAY ZEKA DESTEĞİ: APPLE INTELLIGENCE

          Apple, iOS 26’da yapay zekayı daha aktif kullanmaya başladı. Canlı çeviri özelliği sayesinde yabancı dilde gelen mesajları veya aramaları anında kendi dilinizde görebiliyorsunuz. Ekran görüntüsü analizi yapan görsel zekâ, yazıları ayıklayıp önerilerde bulunabiliyor.

        • 5

          GÜVENLİK VE İLETİŞİM ÖNLEMLERİ

          Yeni güncelleme, güvenlik tarafında da önemli adımlar atıyor. Bilinmeyen numaralar için gelişmiş filtreleme seçenekleri eklenmiş durumda. Ayrıca “Çağrı Tarama” ve “Bekletme Yardımı” özellikleriyle spam çağrılar ya da rahatsız edici aramalar büyük ölçüde azaltılıyor. Mesajlaşma uygulaması da istenmeyen içerikleri daha kolay ayırt edebiliyor.

        • 6

          ESKİ MODELLERDE FARKLI BİR DENEYİM

          Her iPhone modeli iOS 26 güncellemesini alabiliyor olsa da, özellikler cihazdan cihaza farklılık gösteriyor. Daha güçlü işlemcili modeller, özellikle yapay zeka ve 3 boyutlu görsel efektleri daha sorunsuz çalıştırabiliyor. Eski modellerde ise tasarım değişiklikleri aktifken, bazı gelişmiş özellikler kısıtlı şekilde kullanılabiliyor. Bu durum, yeni nesil iPhone sahiplerine daha kapsamlı bir deneyim sunarken, eski cihaz sahiplerinin de güncellemeden tamamen mahrum kalmamasını sağlıyor.

          Kaynak: The Guardian, Apple

          Fotoğraf kaynak: Shutterstock

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Liderler Gazze için toplandı
        Liderler Gazze için toplandı
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Kartalkaya davasında ara karar açıklandı
        Kartalkaya davasında ara karar açıklandı
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Habertürk Anasayfa