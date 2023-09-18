iOS 17 ne zaman, saat kaçta gelecek? Apple açıkladı: iOS 17 özellikleri ve alacak telefonlar
iOS 17 güncellemesi yeni özellikler ile piyasaya sunulacak. Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'Wonderlust' etkinliğinde iOS 17 özelliklerini ve alacak telefonları paylaştı. Bu kapsamda gözler "iOS 17 ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna çevrildi. İşte, iOS 17 yenilikleri ve çıkış tarihi...
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Apple, iOS 17’yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi ise 12 Eylül günü gerçekleştirilen Apple 'Wonderlust' lansmanında açıklandı. Peki, iOS 17 ne zaman ve saat kaçta çıkacak? İşte, iOS 17 alacak telefonlar ve özellikleri...
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iOS 17 NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?
Apple'ın iOS 17 sürümü 18 Eylül 2023 tarihinde yani bugün çıkacak. Güncellemenin Türkiye saati ile 20.00'de gelmesi bekleniyor.
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iOS 17 ALACAK TELEFONLAR
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE 3
iPhone SE 2
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
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iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
El feneri parlaklık kaydırıcısı
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Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde
Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.
Arama filtreleri
Filtreleri birleştirerek sonuçları hızlıca daraltın ve aradığınız mesajı hemen bulun.
Sesli bir mesajı yazılı olarak okuyun
Sesli mesajlar artık metne dönüştürülüyor. Böylece mesajları ilk geldiği anda okuyabiliyor ve dinlemeyi sonraya bırakabiliyorsunuz.
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Yepyeni bir tam ekran deneyimi
iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak her zamankinden daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz.
NameDrop ile numara değiş tokuşu yapın
NameDrop özelliğini kullanmak için iPhone’unuzu başka birinin iPhone’u veya Apple Watch’una3 yaklaştırın. Bu sayede paylaşmak istediğiniz belirli telefon numaralarını veya mail adreslerini aynı anda seçebiliyor, Kişi Posteri’nizle birlikte anında gönderebiliyorsunuz.
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