iOS 17 ne zaman, saat kaçta gelecek? Apple açıkladı: iOS 17 özellikleri ve alacak telefonlar

Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde

Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.

Arama filtreleri

Filtreleri birleştirerek sonuçları hızlıca daraltın ve aradığınız mesajı hemen bulun.

Sesli bir mesajı yazılı olarak okuyun

Sesli mesajlar artık metne dönüştürülüyor. Böylece mesajları ilk geldiği anda okuyabiliyor ve dinlemeyi sonraya bırakabiliyorsunuz.