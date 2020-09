iOS 14 özellikleri nelerdir? Sorusu iPhone kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Apple iPhone için iOS 14 'ü yayınladı. Peki, hangi iPhone iOS 14'e uyumlu. İşte detaylar...

iOS 14 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yeniden tasarlanan araç takımları

Araç takımları daha güzel görünecek ve daha fazla veri sunacak şekilde yeniden tasarlandı. Bu sayede şimdi gün içinde daha da çok işinize yarıyorlar.

Ana Ekran’daki araç takımları

Önemli bilgileri bir bakışta görmek için araç takımlarını Ana Ekran’da istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Yolculuk, aktivite veya Takvim etkinliklerinizi takip etmek şimdi çok kolay.

Araç takımı galerisi

Apple ve üçüncü taraflara ait araç takımlarının hepsi tek bir yerde. Galeri, kullanıcılar tarafından en sık yüklenen ve kullanılan araç takımlarını gösteriyor.

Akıllı Gruplama

Araç takımı galerisinde, parmağınızla kaydırarak aralarında gezinebileceğiniz bir araç takımı seti olan Akıllı Gruplama’yı seçebilirsiniz. Akıllı Gruplama özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak zaman, konum ve aktivite gibi faktörlere göre doğru anlarda ihtiyacınıza en uygun araç takımlarını öne çıkarıyor. Örneğin, sabahları Hava Durumu araç takımını, gün içinde Takvim etkinliklerini, akşamlarıysa Apple Harita uygulamasından yolculuk sürelerini görebiliyorsunuz.

Geliştirici API’ı

Geliştiriciler, yeniden tasarlanan araç takımlarından yararlanmalarına imkan veren yeni bir API’ı kullanarak kendi araç takımlarını oluşturabilir, Ana Ekran’a yerleştirebilir ve bunların doğru zamanda gösterilmesini sağlayabilirler.

Her uygulama için araç takımları

Hava Durumu, Saat, Takvim, Harita, Fitness, Fotoğraflar, Anımsatıcılar, Borsa, Müzik, TV, İpuçları, Notlar, Kestirmeler, Pil, Ekran Süresi, Dosyalar, Podcast’ler ve Siri Önerileri için yeniden tasarlanan Apple araç takımları.

Farklı boyutlarda araç takımları

Araç takımları şimdi küçük, orta ve büyük boylarda sunuluyor. Bu sayede ne kadar bilgi görmek istediğinizi kendiniz seçebiliyorsunuz.

Araç takımı yığınları

Ana Ekran’ınızdaki alandan en iyi şekilde yararlanmak için 10 adede kadar araç takımından oluşan yığınlar oluşturabilirsiniz. Bir araç takımını diğerinin üzerine sürükleyin ve parmağınızı kaydırarak araç takımları arasında gezinin.

Siri Önerileri araç takımı

Siri Önerileri araç takımı, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanıyor. Kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak kahve siparişi vermek veya podcast başlatmak gibi ilginizi çekebilecek eylemleri gösteriyor. Uygulamayı başlatmadan eylemi gerçekleştirmek için öneriye dokunabilirsiniz.

iOS 14’ÜN UYUMLU OLDUĞU MODELLER

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)