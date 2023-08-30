İntrazonal topraklar nelerdir? İntrazonal toprak çeşitleri, özellikleri ve örnekleri
Yeryüzünde yer alan bitki örtülerinin altında yer alan ve insanlar ile diğer canlıların beslenmesinde en temel yapı taşlarından bir tanesi olan topraklar; zaman içinde ana kayaçların parçalanması ve ufalanması sonucunda oluşurlar. Atmosfer ile yer küreyi, tuzlu sular ile tatlı suları birbirinden ayırması ile de öne çıkan topraklar farklı türlere ayrılmaktadırlar. Kayaların yapıları, iklim şartları ve bitki örtüleri gibi farklılıklar sebebiyle türlere ayrılan topraklardan bir tanesi de intrazonal topraklardır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…
Zonal toprakların arasında adacıklar halinde meydana gelen intrazonal topraklar, bitki örtüsü yönünden oldukça zayıf olmaları ile de bilinmektedirler. Oluşmasında yeryüzü şekilleri ve ana kayaların belirgin olduğu intrazonal toprak çeşitleri hangileridir? İntrazonal topraklar Türkiye’de nerelerde görülür? İşte, tüm detaylar…
İntrazonal Topraklar Nelerdir?
İçinde bulunduğu iklimden ziyade çevresel etkenler ve yer şekillerinden etkilenerek oluşan intrazonal topraklar, zonal toprakların hâkim olduğu alanlarda, bu toprakların arasında adacık halinde görülmektedirler. Eğimli olan bölgelerde gerçekleşen aşınma nedeniyle B horizonuna sahip olmayan bu topraklar A ve C horizonlarından meydana gelirler.
Toprağın oluşmasını sağlayan ana malzemelerin egemen olduğu intrazonal topraklar, bu malzemenin rengine ve türüne göre farklılık gösterebilmektedir. İntrazonal özellikler gösteren bir toprağın ana malzemezi beyaz ise toprak da beyaz; malzeme kireçli ya da tuzlu olduğunda ise toprak da aynı şekilde kumlu ya da kireçli olmaktadır.
İntrazonal Toprak Özellikleri
Yer şekilleri ve ana kayaçların etkili olduğu intrazonal toprakların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
İntrazonal Toprak Çeşitleri
İntrazonal Topraklar Türkiye’de Nerelerde Görülür?
Türkiye’de Görülen Halomorfik Topraklar: Burdur, Kars, Tuz Gölü çevresi ve Konya Ereğli civarında görülmektedir.
Türkiye’de Görülen Hidromorfik Topraklar: Kızılırmak, Gediz ve Çukurova deltalarının taşkına uğrayan kesimlerinde görülmektedir.
Türkiye’de Görülen Kalsimorfik Topraklar: Trakya Bölgesi, Güney Marmara ve Menemen Ovası’nda vertisoller; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde ise rendzinalar bulunmaktadır.