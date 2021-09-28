İntizar'dan Neşet Ertaş'a vefa

Sanatçı İntizar, "Kral Türküler" albümünde yorumladığı Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" adlı eserini video kliplenirdi. Söz ve müziği Ertaş'a ait "Gönül Dağı"na orman yangınlarından sonra Marmaris'te klip çeken İntizar, at bindi. Şarkıcı, yönetmenliğini Ahmet Cantekin'in yaptığı klibi, Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümünde yayınladı.

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