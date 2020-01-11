İntikam oyuncuları kimler? The Foreigner konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı haftada kanallar yerli ve yabancı filmleri ilk kez ekranlara getiriyor. Show TV'de bugün 2017 yılı yapımı gizem filmi yer alıyor. İşte, İntikam filmi ile ilgili merak edilenler...

İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan: Quan Ngoc Minh

Pierce Brosnan: Liam Hennessy

Katie Leung: Fan

Orla Brady: Mary

İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan’ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy’den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy’nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan’ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.