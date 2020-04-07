Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe uygulaması, dünyada olduğu gibi yurt çapında da birçok işletmenin geçici olarak kapanmasına ve toplumun evlere kapanmasına yol açtı.

Gelişmeler yüzünden, yaklaşık 3 haftadır ofis çalışanları işlerini evden sürdürürken ve okullardaki eğitim de evlere taşındı. Süreç içinde gerekli olmadıkça sokağa çıkmama uyarılarının da etkisi ile, evdeki ihtiyaçlar e-ticaret üzerinden sağlanmaya başlandı.

Gelinen noktada, kullanıcı sayısı ve günlük teslimat sayısı artan teslimat uygulamaları hiç olmadığı kadar öne çıktı. Öyle ki, bugüne kadar bu gibi uygulamalara mesafeli yaklaşan kesim bile, koronavirüs yüzünden ev ihtiyaçlarını teslimat uygulamaları üzerinden gidermeye başladı.

Türkiye'deki teslimat uygulamaları girişimcilik ekosisteminden doğmuş olsalar bile, geleneksek perakendeciler de yaptıkları dijital yatırımlar ile bu alana kayıtsız kalmadılar.

Bu alanda Türkiye teslimat uygulamaları pazarının öncüsü sayılabilecek Getir, Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı günden bu yana alınan siparişlerde yükselen ve ürünlerin farklılaştığı bir grafik gözlemlediğini aktardı. Yerli girişim her ne kadar rakam paylaşmasa da, sipariş sayılarına ek olarak sepet tutarlarında da yükselme yaşandığını bildirdi.

Getir'den Habertürk'e yapılan açıklamada, su, makarna, pirinç, bakliyat, konserve gıdalar, un, sabun ve kolonya talebinin yükseldiği bilgisi de paylaşıldı.

Şirketin koronavirüs salgınına önlem olarak ise bir dizi önlemi hayata geçirdiği ve bu kapsamda depoların, motorların ve araçların düzenli olarak dezenfekte edildiği, ürün kabul alanlarının her gün sabunlu suyla yıkandığı, ürünlerin bulunduğu rafların ve paketleme yapılan kasa alanlarının ise her yarım saatte bir dezenfekte edildiği kaydedildi.



Ayrıca, tüm depo çalışanlarının ve kuryelerin sipariş öncesi ve sonrasında düzenli olarak ellerini yıkadığı ve dezenfektan kullandıkları, 17 Mart’tan bu yana da siparişlerin müşteri ile teması azaltmak adına kapıya teslim edildiği bildirildi.

SATIŞLARDA YÜZDE 80 ARTIŞ VAR

Türkiye'de faaliyet gösteren bir diğer teslimat girişimi İstegelsin ise, rakibinden daha şeffaf açıklamalarda bulunarak, koronavirüs salgının Türkiye'de patlak vermesinin ardından geçen süre de siparişlerindeki artışı rakamlar ile ifade etti.

İstegelsin CEO'su Sedat Yıldırım, yaklaşık 1 aylık süre içerisinde satışlarında yüzde 80'lik bir artış yaşandığını belirterek, özellikle temizlik ve hijyen ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne talebin arttığını kaydetti.

Yıldırım, "Kullanıcılarımız genel olarak temizlik ve hijyen ürünleri sipariş ediyor. Ardından ilk yardım ve tıbbi malzemeler geliyor. Yiyecek kategorisinde de artış var. Bu artışta ise konserve meyve ve sebzeler ilk sırada yer alırken onu yağlar, dondurulmuş pratik yemekler ve bakliyatlar izledi. Bununla beraber bazı ürün gruplarına daha fazla talep olduğunu da belirtmek gerek dedi.

Temizlik ve hijyen ürünlerinde satışlarun 12 kat arttığını aktaran Yıldırım, "Bu grup içinde yer alan kolonya, önceki birkaç güne göre 35 kat fazla sattı. Bulgurda 38 katlık bir artış gözlemlenirken, satışlar nohutta 42, makarnada ise 30 kat arttı.Bir diğer dikkat çekici satış artışı ise kutu ve kağıt oyunlarında oldu. Kutu oyunlarının satışı yüzde 1033, oyun kartlarının satışı da yüzde 943 artarken dondurulmuş vegan ürünlerde yüzde 778, dondurulmuş pide, lahmacunda yüzde 600’lük artış oldu. ayrıca dondurulmuş vegan ürünlerinde yüzde 778 ve dondurulmuş pide, lahmacunda yüzde 600 artış oldu" diye konuştu.

Yıldırım, sepet ortalamasındaki artışın ise yüzde 25 olduğunu ifade etti.

Son günlerde alışveriş alışkanlıklarının da normale döndüğünü aktaran İstegelsin CEO'su Sedat Yıldırım, "Şu an kullanıcılarımız ağırlıklı olarak C vitamini açısından zengin olan sebze ve meyveleri tercih ediyor" diye konuştu.

DAHA ÖNCE ONLINE SİPARİŞ VERMEYENE ÖZEL HİZMET

Sedat Yıldırım, artan talepleri karşılamak adına teslimat ekibini genişlettiklerini ve 100 kişiyi işe aldıklarını da söyledi.

Teslimat ekiplerinin, poşetleri kapıya bırakarak hijyen mesafesinde teslimat yaptıklarından bahseden Yıldırım, "Ekiplerimize antiviral dağıtıyor, araçlarımızı her gün dezenfekte ediyoruz. Sınırlı sayıda kişinin dağıtım merkezlerine giriş izni bulunuyor ve sağlık kontrollerini sık sık yapıyoruz. Risk grubundaki kullanıcılara sipariş verme konusunda destek olmak amacıyla sipariş destek hattı oluşturduk. Akıllı telefonu olan ve kredi kartı kullanan 60 yaş grubundakiler, sipariş destek hattını arayarak adım adım nasıl sipariş verileceğini öğrenebiliyor. Bu sayede daha önce online alışveriş yapmamış kullanıcılar da sistemi öğrenerek telefondan market alışverişlerini yapabiliyor" dedi.

SATIŞLARIN YÜZDE 94'Ü TAZE GIDA VE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNÜ

Bundan yaklaşık 2 yıl öncesine kadar, Türkiye'de teslimat uygulamaları girişim ekosisteminin hakimiyetinde iken, pazarın büyümesine paralel olarak, geleneksel perakende firmaları da bu alana yeşil ışık yaktılar. Koronavirüs salgını kapsamında sosyal mesafesinin korunması adına toplumun evlere kapandığı şu günlerde ise, bu gibi firmaların eve siparişlerinde de önemli derecede artışlar yaşanıyor.

Carrefoursa'dan yapılan açıklamada, korona vakasının Türkiye'de görüldüğü ilk tarihten itibaren web ve mobil uygulamaların anlık ziyaretçi trafiğinde yüzde 100'ün üzerinde bir artış gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, bu süre içerisinde, müşterilerin yüzde 80'inin mobil cihazlardan ziyaret ettiği, mobil uygulama indirme adetlerinin ve e-ticaret günlük gönderim kapasitenin ise 5 kat arttığı paylaşıldı.

Şirketin hızlı tüketim ürün grubunda satışların yüzde 80 arttığını bildirilirken, en büyük satışların ise hijyen, temizlik ve temel gıda ürünlerinde yaşandığını kaydedildi. Ayrıca, taze gıda satışlarında yüzde 126 artış meydana geldiği aktarılırken, bu ürün grubunda da en çok satışın şarküteri, süt ve süt ürünleri, meyve sebze, kasap reyonu ürünlerinde görüldüğü aktarıldı.

Öte yandan, Carrefoursa'nın satış çöp torbası, eldiven, temizlik bezi, yiyecek koruyucular ürünlerinde de satışların yüzde 27 oranında arttığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, taze gıda ve hızlı tüketim ürün grubunun Carrefoursa'nın e-ticaret satışları içindeki oranı da yüzde 94'e çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE ÖNCELİKLİ TESLİMAT

Toplam mağazalar ve e-ticaret dahil satışa bakıldığında, en çok sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarnalar ve konserve ürünlerinin satıldığını bildiren Carrefoursa CEO'su Kutay Kartallıoğlu, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemleri de aktardı.

Kartallıoğlu, "İlk vakanın açıklanmasıyla birlikte genel müdürlükteki ve 52 ildeki 637 marketimizde görevli çalışanlarımıza maske ve dezenfektan dağıtımlarımızı yaptık. Tüm çalışanlarımıza 30 dakikada bir, en az 20 saniye boyunca el yıkama prosedürünü devreye aldık. Online marketimiz tarafında kullanılan tüm araçları dezenfekte ettik. Teslimat süreçlerinde mutlaka maske kullandırıyoruz. Teslim görevlilerimize ürünleri teslim ederken apartman girişleri, kapı kolları, asansör düğmeleri vb. sık kullanılan yüzeylerle temastan mutlak kaçınmaları gerektiğini aktardık. Teslimlerde fatura ve ürünleri de paspasların üzerine bırakarak müşterilerimizle 1.5 metre sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz" dedi.

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü müşterilerine yönelik olarak “öncelikli teslimat” uygulamasını başlattıklarından da bahseden Kartallıoğlu, "Carrefoursa uygulaması sayesinde müşteriler herhangi bir yoğunluktan etkilemenden siparişlerini verebilecekler. Carrefoursa online marketi Carrefoursa.com’dan alışveriş yapmak isteyen sağlık personeli veya 65 yaş üzeri müşterilerinin telefonla siparişlerini alıyor. Ardından bu siparişleri eksiksiz bir şekilde, ücret almadan önceliklendirerek evlerine teslim ediyor" ifadesini kullandı.

EVE SİPARİŞLER 3 KAT ARTTI

Perakende sektörünün oyuncularında Migros da, ürünlerini e-ticaret yoluyla satarak kapıya teslim eden firmalar arasında bulunuyor.

Migros Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın'ın verdiği bilgilere göre, 3 haftalık süre içerinde yaşanan yoğun talebin etkisiyle, şirketin evlere teslim yaptığı sipariş sayında 3 kat artış yaşandı.

Türkiye’de koronavirüs vakası görülmeden önce temel ihtiyaç ürünlerindeki stokları artırdıklarını aktaran Bartın, "Bu süreçte en çok sipariş verilen ürünlerimiz, meyve-sebze, Türk kahvesi, maden suyu, süt, su, ıslak mendil, makarna, ekmek, yumurta, un ve pirinç oldu" dedi.

Mustafa Bartın, önceki dönemlerrde Migros Sanal Market kullanan müşterilerin yüzde 44’ünün 35 yaşın üzerinde olduğunu, fakat son 20 günde bu oranın yüzde 57’ye yükseldiği de bildirdi.

Öğleden önceki 09:15–12:15 teslimat dilimini risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü müşteriler için ayırdıklarını ve teslimat ücreti almamaya başladıklarını kaydeden Bartın, bu süreçte, Migros Sanal Market’ten alışveriş yapan bu yaş dilimindeki müşterilerin sayısında da yaklaşık 3 kat artış meydana geldiğini belirtti.

'EK İSTİHDAM 1 AYDA 3 BİN 200 KİŞİ OLACAK'

Talepteki artışa yönelik olarak istihdamı artırma yoluna gittiklerini anlatan Migros Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, "Migros’un 45 bin kişilik çalışan ordusunun bir kısmı Migros Sanal Market’e tahsis edilmiş durumda. Son dönemde yaşanan talep artışı doğrultusunda bin kişiyi mağazalarımızda, bin 200 kişiyi de Migros Sanal Market operasyonlarımızda görev almak üzere ekibimize kattık. Önümüzdeki günlerde bin yeni işe alımla ek istihdamımız 1 ayda 3 bin 200 ulaşacak" dedi.

Mustafa Bartın, salgına yönelik aldıkları önlemleri de, "Migros Sanal Market için kullanılan toplama kasası, toplama arabası, tablet, barkod okuyucu gibi tüm ekipmanlar ile nakliye araçlarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Araçlarımızda dezenfektan el sıvıları yerleştirilmiş durumda. Her teslimat öncesi ve sonrasında çalışanlarımız ellerini dezenfekte ediyor. Bu süreçte teması minimuma indirmek için kapıda ödeme seçeneğimizi devre dışı bıraktık. Her siparişte 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunmasına özen gösteriliyor. Müşterilerimizin kapılarını çalıyor, poşetleri kapının önüne, paspasın üstüne bırakıyoruz. Temassız teslimat seçeneğini işaretleyen müşterilerimizin ise poşetlerini doğrudan kapılarına asıyor veya kapı önüne bırakıyoruz" şeklinde sıraladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, perakende sektörünün de var gücüyle teslimat uygulamaları yarışına dahil olması, Türk tüketiciye kuşkusuz yeni bir tüketim alışkanlığı kazandırdı.

Bunun yanı sıra, firmaların e-ticarete uygun olarak yeniden yapılanması, saha ekiplerini güçlendirmesi, online süreçleri iyileştirmesi ve en önemlisi de bugüne kadar internetten sipariş vermeyen müşteri grubunun bile artık alışverişini e-ticaret üzerinden yapması, salgından sonra da yeni tüketim alışkanlığının kolay kolay kaybolmayacağına işaret ediyor.

Son olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren bir başka teslimat girişimi olan Yemeksepeti bünyesindeki Banabi'nin yukarıdaki satırlarda yer almadığını farketmişsinizdir. Diğer şirketler ile aynı soruları yönelttiğimiz Banabi'nin, Alman sahibi DeliveryHero'nun Frankfurt borsasına kote olmasından dolayı sorulamızı cevaplandırmak istemediğini belirtelim.

Ayrıca, yakın bir zamana kadar pazarın önemli oyuncuların olan, fakat Ocak ayında Türkiye'den çıkış yapan İspanyol Glovo da, gelişmelere bağlı olarak belki bir pişmanlık yaşıyordur.

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