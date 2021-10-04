İnternet kullanımında sorun yaşayan vatandaşlar, internet neden yavaş, sorun mu var sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;
İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?
Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı, evdeki internetlerini kullanmada problem yaşıyor. Türkiye genelinde yaşanan bu problem, kullanıcıların internetlerini kullanmasını zorlaştırıyor. Konuya ilişkin internet sağlayıcılarından henüz bir açıklama gelmedi.
Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor. Yaşanan bu problemin 1-2 saat içinde düzelmesi bekleniyor.
Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.
Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.
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