Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.659,48 %0,49
        DOLAR 37,9597 %0,04
        EURO 41,1231 %0,28
        GRAM ALTIN 3.819,63 %0,22
        FAİZ 46,25 %1,58
        GÜMÜŞ GRAM 41,65 %-0,03
        BITCOIN 84.229,00 %2,19
        GBP/TRY 49,1196 %0,20
        EUR/USD 1,0824 %0,07
        BRENT 74,60 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 6.245,10 %0,22
        Haberler Ekonomi Alışveriş İnternet alışverişlerinde yeni dönem resmen başladı - Alışveriş Haberleri

        İnternet alışverişlerinde yeni dönem resmen başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği', 5 aylık bir geçiş sürecinin ardından 1 Nisan'da yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yönetmelik, internet üzerinden yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken, vatandaşların haklarını da korumayı amaçlıyor.

        Yönetmelik, piyasaya arz edilen ürünlerin daha güvenli ve mevzuata uygun olmasını temin ediyor.

        YEREL TEMSİLCİ ATANMASI ZORUNLU OLACAK

        Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, yönetmelik ile birlikte tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasının kolaylaştırılacağı belirtilerek, "Yeni Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlar internetten alışveriş yaparken, fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek. Sanal pazaryerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak ve uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldıracak. Bu sayede vatandaşlara standardına uygun ve daha güvenli bir alışveriş ortamı sunulacak. Sanal pazaryerleri, ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği bir temas noktası oluşturacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliği ile ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek. Yurtdışından Türkiye’ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye’de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapması mümkün olmayacak. Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 7223 sayılı ’Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek. Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin rehber Ticaret Bakanlığı internet sitesinde paylaşılacaktır" denildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa