Inter - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
Inter, İtalya Kupası yarı final turu rövanş maçında Milan'ı ağırlıyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milano derbisi öncesinde, Inter - Milan mücadelesinin maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında oynanan ilk maçta taraflar birbirine üstünlük kuramamıştı. Peki, "Inter - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter - Milan derbisi canlı izle ekranı...
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İtalya Kupası'nda Milano derbisi... Inter - Milan maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçı 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Rakibine üstünlük sağlayan taraf adını finale yazdıracak. Milano derbisinde gözler milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Peki, "Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?" İşte Inter - Milan muhtemel 11'leri...
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İNTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter-Milan maçı 23 Nisan 2025 Çarşamba bu akşam saat 22:00'de oynanacak. Mücadelede Daniele Doveri düdük çalacak.
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İNTER - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Milan maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
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HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Milan karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.
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MUHTEMEL 11'LER
Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto; Martinez, Arnautovic
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao