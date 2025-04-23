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        Haberler Bilgi Spor Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        Inter - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Inter, İtalya Kupası yarı final turu rövanş maçında Milan'ı ağırlıyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milano derbisi öncesinde, Inter - Milan mücadelesinin maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında oynanan ilk maçta taraflar birbirine üstünlük kuramamıştı. Peki, "Inter - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter - Milan derbisi canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:57
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        • 1

          İtalya Kupası'nda Milano derbisi... Inter - Milan maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçı 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Rakibine üstünlük sağlayan taraf adını finale yazdıracak. Milano derbisinde gözler milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Peki, "Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?" İşte Inter - Milan muhtemel 11'leri...

        • 2

          İNTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Inter-Milan maçı 23 Nisan 2025 Çarşamba bu akşam saat 22:00'de oynanacak. Mücadelede Daniele Doveri düdük çalacak.

        • 3

          İNTER - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Milan maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

          İNTER - MİLAN MAÇI CANLI İZLE

        • 4

          HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

          Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Milan karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto; Martinez, Arnautovic

          Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao

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