Inter Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde bu akşam ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede İtalyan devi Inter, sahasında güçlü İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Peki Inter Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?