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        Haberler Bilgi Spor Inter – Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Inter – Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Feyenoord'u ağırlıyor. İlk maçta rakibini 2-0 yenen Inter çeyrek final kapısını araladı. Guiseppe Meazza Stadyumu'ndan oynanacak zorlu mücadele öncesinde futbolseverler, "Inter – Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Şampiyonlar Ligi Inter – Feyenoord mücadelesinin oynanacağı tarih ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 20:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:53
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        • 1

          Inter – Feyenoord maçı heyecanlı bekleyiş başladı. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kalırken, Inter – Feyenoord mücadelesinin saat kaçta başlayacağı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyip giymeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Inter – Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter – Feyenoord maçı canlı izle ekranı...

        • 2

          INTER - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

          Inter - Feyenoord maçı 11 Mart bugün TSİ 23.00'te oynanacak.

        • 3

          INTER - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Guiseppe Meazza Stadyumu'ndan oynanacak zorlu mücadele Tabii platformundan takip edilecek.

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        • 4

          HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

          İlk maçta sonradan oyuna giren Hakan Çalhanoğlu Inter - Feyenoord rövanş maçına da yedekte başlaması bekleniyor.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Inter: J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Augusto; L. Martinez, Thuram.

          Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza.

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