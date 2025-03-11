Inter – Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Feyenoord'u ağırlıyor. İlk maçta rakibini 2-0 yenen Inter çeyrek final kapısını araladı. Guiseppe Meazza Stadyumu'ndan oynanacak zorlu mücadele öncesinde futbolseverler, "Inter – Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Şampiyonlar Ligi Inter – Feyenoord mücadelesinin oynanacağı tarih ve maç saati...
- 1
Inter – Feyenoord maçı heyecanlı bekleyiş başladı. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kalırken, Inter – Feyenoord mücadelesinin saat kaçta başlayacağı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyip giymeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Inter – Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter – Feyenoord maçı canlı izle ekranı...
- 2
INTER - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?
Inter - Feyenoord maçı 11 Mart bugün TSİ 23.00'te oynanacak.
- 3
INTER - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Guiseppe Meazza Stadyumu'ndan oynanacak zorlu mücadele Tabii platformundan takip edilecek.
-
- 4
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
İlk maçta sonradan oyuna giren Hakan Çalhanoğlu Inter - Feyenoord rövanş maçına da yedekte başlaması bekleniyor.
- 5
MUHTEMEL 11'LER
Inter: J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Augusto; L. Martinez, Thuram.
Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza.