Inter: 0 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Kupası Yarı Finali ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Inter'i rövanş maçında deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan, adını finale yazdırdı. Luka Jovic (2) ve Tijjani Reijnders'ın golleriyle final biletini alan Milan, Bologna-Empoli eşleşmesinin galibiyle kupa için karşılaşacak.
İtalya Kupası Yarı Finali rövanşında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan dev maçı 3-0'lık skorla kazanan Milan, adını finale yazdırdı.
1-1'in rövanşında Milan'a turu getiren golleri 36 ve 49. dakikada Luka Jovic, 85. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.
Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, skor 2-0 olduktan sonra 53. dakikada oyuna dahil oldu.
Milan, İtalya Kupası finalinde Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.