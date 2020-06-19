Reuters

Turkcell spor bahis oyunları işletmecisi İnteltek'teki yüzde 55 payının diğer ortak Intralot'a satışı için rekabet kurulu onayı alındığını duyurdu.

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, Turktell Bilişim Global Bilgi ve Turkcell Satış ve Dijital'in toplamda yüzde 55'ine sahip olduğu İnteltek'deki paylarının tamamının Intralot Iberia Holding'e devrine yönelik işlem için Rekabet Kurulu onayı alınmıştır" denildi.