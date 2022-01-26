Avrupa Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Intel'e rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle 12 yıl önce kesmiş olduğu 1.06 milyar Euro tutarındaki cezayı iptal etti.

Aynı mahkeme, Komisyon'un 2009'da verdiği cezayı 2014'te onaylamıştı. Ancak Avrupa Adalet Divanı 2017'de Intel'in temyiz talebi sonrası aldığı karar ile AB Genel Mahkemesi'nin bu davayı yeniden ele alması gerektiğini hükmetmişti.

Kararın ardından Nasdaq'da açılış öncesi işlemlerde Intel hisseleri yüzde 1.6 yükseldi.