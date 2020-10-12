Instagram fotoğraf paylaşım sitesi olarak hayatımıza girse de şimdilerde video anlık hikaye paylaşımlarıyla da çok sık kullanılan bir uygulama. Instagram da diğer sosyal medya platformları gibi yaptığınız tüm işlemleri kaydeder ve depolar. Eskilerin dediği gibi "söz uçar yazı kalır” Ancak günümüz teknolojisinde yazıyı da uçurmak mümkün. Üstelik sadece kendi sahip olduğunuz hesaplardan da değil, görüşme yaptığınız kişilere yolladığınız direkt mesajları silebilirsiniz. Instagram mesajlarınızı toplu silme hakkı da tanır. Tüm sohbeti bir kaç adımda yok edebilirsiniz. Hatta karşı taraf görmeden gönderdiğiniz bir mesajı silmenize de olanak sağlar. Ama toplu silme işleminde konuşmanın yalnızca sizdeki kopyası silinir. Görüşme yaptığınız konuşmayı görmeye devam eder. Karşı taraftan mesaj silmek istiyorsanız hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü yolladığınız mesajın altında ‘gönderildi’ yazmadan önce yapabileceğiniz bir şeyler var. İşte Instagram’da mesaj silme işlemi…

INSTAGRAM’DA KARŞI TARAFTAN MESAJ SİLME İŞLEMİ

Instagram’ın mesaj uygulamasını kullanarak yolladığınız mesajları silebilirsiniz. Hatta karşı taraftan da bu mesajı silebilirsiniz. Ancak karşı tarafın görmesini istemiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız. Tabi karşı taraf görse bile mesajı silebilirsiniz. Burada sadece dikkat edilmesi gereken küçük bir açık vardır. O da eğer karşı taraftan gelen mesaj kutusu silinirse ve karşı tarafta son gönderisini iptal ederse kullanının sildiği sohbet kutusu ve son yolladığı mesaj görünmeye devam eder. Yani eğer görüşmesini sildiğiniz bir kişi size bir mesaj gönderip bunu silerse siz mesaj sayfasını açtığınızda listede sildiğiniz sohbet kutusunu sizin yolladığınız son mesaja görürsünüz. Instagram’da mesaj silme işlemi için aşağıdaki adımları izleyin...

1. Instagram hesabınızı açıp Direct kısmına gelin

2. Mesaj silmek istediğiniz görüşmeyi açın

3. Silmek istediğiniz mesajın üstüne dokunun ‘Gönderiyi iptal et’ seçeceğine tıklayın. Karşı taraf mesajınızı görmeden kaybolacaktır.

INSTAGRAM’DA TOPLU MESAJ SİLME

Instagram’da görüşme silerken bunu sadece kendi hesabınızdan yapabileceğinizi unutmayın. Yaptığınız görüşme karşı taraf silene kadar telefonunda saklı kalacaktır. İşte Instagram’da mesajlaşmayı tamamen silme işlemi;

1. Instagram hesabınızı açın ve Direckt (mesajlaşma) bölümüne girin.

2. Mesajlar bölümünde iken görüşme yaptığınız kişinin adına dokunarak sola doğru kaydırın ve “sil” seçeneğine tıklayın. Tüm sohbet toplu olarak silinir.