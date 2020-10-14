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Instagram yıldızı dünyada borsaya açılan ilk influencer olacak

Instagram'da 21 milyon takipçisi olan 'moda influencerı' Chiara Ferragni borsaya açılacağını açıkladı. Ferragni sahibi olduğu 3 şirketten hangisinin Milano Borsası'nda işlem göreceğini henüz bildirmedi. Eğer halka arz gerçekleşirse bir influencer dünyada ilk kez işini borsaya taşımış olacak

14.10.2020 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Instagram yıldızı dünyada borsaya açılan ilk influencer olacak - haberler
Instagram yıldızı borsaya açılıyor
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HABERTURK.COM

Sosyal medya 'influencerlarının' gelirleri ve popülariteleri arttıkça, bu iş modelinin ne kadar kalıcı olacağına dair tartışmalar da artmaya başladı. Instagram'da 21 milyon takipçisi olan Chiara Ferragni, bu tartışmalara olumlu veya olumsuz yönde son verebilecek bir girişime hazırlanıyor.

Dior, Lancôme gibi büyük firmalarla işbirliklerine imza atan moda influencerı Ferragni, İtalyan basınına borsaya açılacağını duyurdu. Ferragni'nin 3 şirketi bulunuyor. Sisterhood isimli şirketi Instagram yıldızının pazarlama işlerini yürütüyor ve İtalyan basınına göre bu şirket geçtiğimiz yıl 11 milyon Euro gelir elde etti.

TBS CREW'IN GELİRİ 20 MİLYON EURO

TBS Crew isimli şirketi Ferragni'nin The Blonde Salad isimli blogunu yönetiyor. Bu şirketin de yıllık 20 milyon Euro geliri olduğu tahmin ediliyor. Serendipity ise Ferragni'nin kendi markasıyla sattığı moda ürünlerinin sahibi.

Ünlü influencer bu şirketlerin hangisinin Milano Borsası'nda işlem göreceğini açıklamadı. Eğer arz gerçekleşirse bir influencer dünyada ilk kez işini borsaya taşımış olacak.

Influencer Marketing Hub verilerine göre markalar geçtiğimiz yıl dünya genelinde sosyal medya pazarlama kampanyaları için 6.5 milyar dolar harcadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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