Instagram yıldızı borsaya açılıyor

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Sosyal medya 'influencerlarının' gelirleri ve popülariteleri arttıkça, bu iş modelinin ne kadar kalıcı olacağına dair tartışmalar da artmaya başladı. Instagram'da 21 milyon takipçisi olan Chiara Ferragni, bu tartışmalara olumlu veya olumsuz yönde son verebilecek bir girişime hazırlanıyor.

Dior, Lancôme gibi büyük firmalarla işbirliklerine imza atan moda influencerı Ferragni, İtalyan basınına borsaya açılacağını duyurdu. Ferragni'nin 3 şirketi bulunuyor. Sisterhood isimli şirketi Instagram yıldızının pazarlama işlerini yürütüyor ve İtalyan basınına göre bu şirket geçtiğimiz yıl 11 milyon Euro gelir elde etti.

TBS CREW'IN GELİRİ 20 MİLYON EURO

TBS Crew isimli şirketi Ferragni'nin The Blonde Salad isimli blogunu yönetiyor. Bu şirketin de yıllık 20 milyon Euro geliri olduğu tahmin ediliyor. Serendipity ise Ferragni'nin kendi markasıyla sattığı moda ürünlerinin sahibi.

Ünlü influencer bu şirketlerin hangisinin Milano Borsası'nda işlem göreceğini açıklamadı. Eğer arz gerçekleşirse bir influencer dünyada ilk kez işini borsaya taşımış olacak.

Influencer Marketing Hub verilerine göre markalar geçtiğimiz yıl dünya genelinde sosyal medya pazarlama kampanyaları için 6.5 milyar dolar harcadı.