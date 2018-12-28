Sosyal ağ Instagram’a gelen bir güncelleme, kullanıcıları isyan ettirdi. Akışı dikey kaydırma yerine yatay kaydırmaya çeviren ve kullanıcıları oldukça şaşırtan bu yeni güncelleme, gelen tepkiler üzerine Instagram tarafından geri alındı.

Güncellemeyi alan kullanıcılar, yeni Instagram’daki paylaşımları görmek için dikey (yukarıdan aşağıya) kaydırma yerine yatay (soldan sağa) kaydırma tasarımı ile karşı karşıya kaldı. Dikey tasarıma alışık olan kullanıcıların, bu yeni tasarım karşısında, deyim yerindeyse eli kolu bağlandı.

Instagram ise yapılan değişikliğin küçük bir test olarak tasarlandığı, söz konusu bu güncellemeyi tüm kullanıcılara yönelik olmadığını duyurdu. Ancak kullanıcıların sosyal medyaya da yansıyan hayal kırıklıkları ile birlikte tepkileri de birleşince sosyal ağ, bu son güncellemeyi geri çekti.

Yaşanan bu durumla ilgili olarak Instagram CEO’su Adam Mosseri de Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, yatay akış testinin öngördüklerinden daha geniş bir kitleyi kapsadığını itiraf ederek, kullanıcılardan özür diledi.

PAYLAŞIMLARI ÖNE ÇIKARIYOR AMA...

Paylaşımları (ve daha çok da Instagram’ın artırmayı planladığı reklamları” daha fazla öne çıkaran yatay akışın, uygulama içinde hızlı bir şekilde gezinmeyi zorlaştırdığı gözlendi.

Aslında Instagram geçen ekim ayında “Keşfet” sekmesinde yatay akış testlerine başlamıştı. Sosyal ağ kısa bir süreliğine çok sayıda kullanıcının ana sayfasında bu yatay akış tasarımını test etmişti.