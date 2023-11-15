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        Haberler Gündem Hava Durumu ESİP GÜRLEYECEK! Son dakika hava durumu 15 Kasım raporu: Meteoroloji'den yağmur uyarısı| Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

        Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Gündüz doğuda gece batıda...

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olurken; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yeni yağışlı hava etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 07:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 07:42
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        Gündüz doğuda gece batıda...
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        Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 17°

        İzmir

        Güneşli 23°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Güneşli 20°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 20°

        Gaziantep

        Güneşli 19°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 13°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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