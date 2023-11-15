Yüzlerce deprem kaydedildi: İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
Art arda yaşanan yüzlerce depremin ardından yanardağ patlaması endişesiyle "acil durum" ilan edilen İzlanda'da Reykjanes Yarımadası yakınlarındaki bölgeler tahliye ediliyor
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İzlanda'da art arda yaşanan yüzlerce depremlerin ardından yanardağ patlaması endişesiyle 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.
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İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamada, son haftalarda çevresinde binlerce sarsıntı yaşanan Fagradalsfjall Yanardağı'nın patlamasından endişe edildiği bildirilmişti.
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Reykjanes Yarımadası'nda olası volkanik patlamalara karşı önlem almak amacıyla binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı.
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3 bin 400 nüfuslu kasaba, Reykjanes Yarımadası'nda, başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alıyor.
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IMO tarafından yapılan açıklamada, "Bu aşamada magmanın yüzeye ulaşıp ulaşamayacağını ve nerede ulaşacağını tam olarak belirlemek mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.
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Yetkililer, volkanik patlama riskinin arttığını belirterek uçaklar için turuncu kodlu alarm verdi.
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İZLANDA PARLAMENTOSUNDA YASA TASARISI GÖRÜŞÜLÜYOR
İzlanda Parlamentosunda, Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlamalara karşı inşa edilecek bariyerlerin giderinin 3 yılda halktan toplanacak vergilerle karşılanmasını öngören yasa tasarısı görüşülüyor.
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Yarımadanın altyapısını korumak için önerilen vergi için hazırlanan tasarı Meclisten geçerse, projeyi fonlamak için gereken para 3 yılda halktan toplanacak.
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Yaşanan yüzlerce depremin ardından yollarda kırılmalar meydana geldiği görüldü.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.