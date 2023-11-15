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        Haberler Dünya Yüzlerce deprem kaydedildi: İzlanda'da volkanik patlama alarmı!

        Yüzlerce deprem kaydedildi: İzlanda'da volkanik patlama alarmı!

        Art arda yaşanan yüzlerce depremin ardından yanardağ patlaması endişesiyle "acil durum" ilan edilen İzlanda'da Reykjanes Yarımadası yakınlarındaki bölgeler tahliye ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:59
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        • 1

          İzlanda'da art arda yaşanan yüzlerce depremlerin ardından yanardağ patlaması endişesiyle 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

        • 2

          İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamada, son haftalarda çevresinde binlerce sarsıntı yaşanan Fagradalsfjall Yanardağı'nın patlamasından endişe edildiği bildirilmişti.

           

        • 3

          Reykjanes Yarımadası'nda olası volkanik patlamalara karşı önlem almak amacıyla binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı.

        • 4

          3 bin 400 nüfuslu kasaba, Reykjanes Yarımadası'nda, başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alıyor.

           

           

        • 5

          IMO tarafından yapılan açıklamada, "Bu aşamada magmanın yüzeye ulaşıp ulaşamayacağını ve nerede ulaşacağını tam olarak belirlemek mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.

           

           

        • 6

          Yetkililer, volkanik patlama riskinin arttığını belirterek uçaklar için turuncu kodlu alarm verdi.  

           

           

        • 7

          İZLANDA PARLAMENTOSUNDA YASA TASARISI GÖRÜŞÜLÜYOR

          İzlanda Parlamentosunda, Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlamalara karşı inşa edilecek bariyerlerin giderinin 3 yılda halktan toplanacak vergilerle karşılanmasını öngören yasa tasarısı görüşülüyor.

           

           

        • 8

          Yarımadanın altyapısını korumak için önerilen vergi için hazırlanan tasarı Meclisten geçerse, projeyi fonlamak için gereken para 3 yılda halktan toplanacak.

           

           

        • 9

          Yaşanan yüzlerce depremin ardından yollarda kırılmalar meydana geldiği görüldü.

        • 10

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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