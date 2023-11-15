Adana'da sokaktaki silahlı kavga sırasında evinin terasında bulunan bir çocuğun vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesinde iki kişi arasında sokakta çıkan silahlı kavga sırasında Suriye uyruklu Fatma Risvadi'nin (6) evinin terasındayken boynundan vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Fotoğraf: İHA

Ekipler, silahlı kavgaya karıştığını belirlediği Süleyman B. (22) ve husumetlisi olduğu İmam G'yi (23) operasyonla yakaladı. Ayrıca, kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 2 tabanca da ele geçirildi.

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Polis ekipleri, olay yerindeki boş kovanları topladığı öne sürülen Haşim B'yi de adresine baskın düzenleyerek yakaladı.

Emniyete götürülen Süleyman B. ve İmam G'nin ifadelerinde, çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan kurşunun kendi silahlarından çıkmadığını öne sürüp birbirlerini suçladıkları öğrenildi.