Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor! - İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'da ne kadar su kaldı?

Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor! - İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'da ne kadar su kaldı?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranında artış yaşandı.

YAĞIŞ 11 KASIM'DA BAŞLADI İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 17.08'e çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 17.28 REKLAM Pazartesi günü özellikle öğleden sonra düşen yağışın ardından bu sabah, 15 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 17.28'e yükseldi.

DÖRT GÜNLÜK ARTIŞ NE OLDU? Başka bir ifadeyle cumartesi günü sabahtan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 1.1'lik bir artış sağladı.

BU GECE YAĞIŞ BEKLENİYOR Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kentte hafta içi ve bu akşam aralıklarla sağanak bekleniyor.