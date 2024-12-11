Meta uygulamaları olan Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Bu kapsamda, uygulamalarda yaşanan bağlantı sorunları ve hız problemi gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulamalar için açıklamalar beklenirken "Instagram ve Facebook çöktü mü, ne oldu, neden yavaşladı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...