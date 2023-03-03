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Sosyal medya uygulamaları, bir çok aile için çocukları konusunda duydukları bir endişe olarak gündemde kalmayı sürdürüyor. Bilgilerinin çalınması, 18 yaş altı kullanıcıların istenmeyen içeriklerle karşılaşması, mesajlaşmalar gibi birçok farklı endişe bunu tetikliyor.

Önde gelen uygulamalardan Instagram, uzun bir süredir doğum tarihi belirtmeyi zorunlu kılmasının yanında yaş doğrulama konusunda da yeni bir adım atıyor.

KİMLİK VEYA VIDEO İÇERİĞİ İLE DOĞRULAMA

Gençlere yönelik daha detaylı gizlilik ve güvenlik özellikleri sunan Instagram, insanların platformda yaşlarına uygun bir deneyim yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor. Şirket bu doğrultuda, aralarında Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede 18 yaş altı gençlere yönelik yeni bir yaş doğrulama yönteminin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu özellik ile beraber, bir kullanıcı yaşını 18 altından 18 üstüne değiştirmek istediği zaman kendisine iki farklı yaş doğrulama seçeneği sunulacak. Bu yöntemlerden biri resmi bir kimlik yüklemek, diğeri ise kullanıcının yüzünü gösteren bir video çekmek olacak. Bu video, yeni yaş belirleme teknolojisi kullanarak yaş doğrulama için değerlendirilecek.

Instagram bu yeni yaş doğrulama yöntemi için Age Check Verification Scheme (Yaş Kontrolü Sertifikasyon Programı) onaylı yaş doğrulama şirketi Yoti ile çalışıyor. Bir kullanıcı, yaş doğrulama yöntemi olarak video çekme seçeneğini tercih ettiğinde Instagram bu videoyu gizlilik ilkeleri çerçevesinde Yoti ile paylaşıyor ve Yoti’nin teknolojisi kişinin yüz hatlarını baz alarak bir yaş tahmini yaparak bu tahmini Instagram ile paylaşıyor.

Yoti’nin bu teknolojisinin yüz tanıma özelliği bulunmuyor, bir bireyi tanımadan veya tanımlamadan yalnızca yaşı için bir tahmin üretiyor. Ayrıca, yaş tahmini sonuçlandığı anda bu video hem Meta hem Yoti tarafından anında siliniyor.

Yeni yaş doğrulama teknolojilerinin etkinliği gözlemleniyor

Instagram bu yeni yaş doğrulama teknolojisini Haziran ayında bazı ülkelerde test etmeye başlamıştı.

Bu test sürecinde gözlemlenen etkiler şu şekilde:

Instagram’da yaşını 18 altından 18 üstüne değiştirmek isteyen insanların yaş doğrulama süreçlerini tamamlama oranı dört kat arttı; yani yüz binlerce insan şimdiye kadar yaş doğrulaması ile Instagram’da yaşına uygun deneyimlere erişti.

Instagram’da yaşını 18 yaş üstü olacak şekilde değiştirmek isteyen 18 yaş altı gençlerin yüzde 96’sının bu değişikliği yapması engellendi.

İki yaş doğrulama seçeneği sunulan insanların yüzde 81’i, yaş doğrulama için Yoti’nin video seçeneğini tercih etti.

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