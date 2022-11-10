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Instagram kullanıcıları yeni “Not özelliği” ile tanıştı! Instagram not bırakma nasıl güncellenir ve kullanılır?

Instagram not bırakma nasıl güncellenir ve kullanılır?

Instagram’ın yeni özelliği kullanıcılara 9 Kasım Çarşamba günü sunuldu. Yeni özelliğin ne olduğunu bilmeyen kullanıcılar ilk başta araştırma yaparak özelliği kullandı. İlk başta sınırlı sayıda kullanıcıda test edilen özellik artık herkese erişilebilir durumda. Sosyal medya kullanıcıları yeni gelen özelliğin nasıl kullanılacağını ve güncelleneceğini çözmek istiyor.

Giriş: 10.11.2022 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Instagram’a gelen bu özellik 2000’li yıllarda kullanılan MSN’nin durum bildirme özelliğine benzetildi.

    Instagram’ın mesajlar bölümünde yer alan bu özellik, üst kısımda yer alıyor ve “Aklınızdan geçen bir şey paylaşın” ifadeleri bulunuyor. Bu sayede mesajlar kutusuna bakan arkadaşlarınız 24 saatliğine sizin bıraktığınız notları görebiliyor.

  • Mesajlar bölümünde bıraktığınız notlar paylaşıldığında arkadaşlarınıza herhangi bir bildirim gitmeyecek ve sadece 24 saatliğine görünür olacak.

    Ayrıca notlar maksimum 60 karakter ile sınırlandırılmış durumda. Arkadaşlarınız bıraktığı notlara yanıt vermeniz de mümkün.

  • YENİ NOT BIRAKMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

    -Instagram uygulamasında ‘Mesajlar (DM) kısmına gidin.

    -En üstte yer alan ‘Notun’ kısmına tıklayın.

    -Çıkan pencerede iletmek istediğiniz notu yazın ve ‘Paylaş’ butonuna basın.

    -Dilerseniz bu özelliği sadece yakın arkadaşlarınız ile sınırlayabilirsiniz.

  • NASIL GÜNCELLENİR?

    Farklı bir not bırakmak isterseniz 24 saat dolmadan aynı işlemleri tekrar ederek yeni bir not paylaşabilirsiniz.

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