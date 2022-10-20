Aslında fark etmeden bile bir kişiyle etkileşim kuruyor olabilirsiniz. Kişinin paylaştığı hikâyeleri düzenli izlemek de bir etkileşim şeklidir. Bu da aslında ilgilenmediğimiz o kişinin neden sıralamanın en üstünde olduğunu açıklayan bir durum olabilir.