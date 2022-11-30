Instagram Hikaye Silme

Instagram hikaye paylaşım özelliği, pek çok hesap kullacısı tarafından yoğun ilgi görüyor. Gün içinde yaptıkları aktiviteleri ya da beğendiği içerikleri fotoğraf ve video ile hikayelerinde paylaşan kullanıcılar, arşivde depolanan bu hikayeleri tamamen silmek ya da anlık paylaştığı hikayeyi hızlı bir şekilde silmek isteyebiliyor. Peki, Instagram hikaye silmek için hangi adımlar izlenmeli? Aşağıdaki adımları takip ederek paylaştığınız hikayeleri hızlı bir şekilde silebilirsiniz.

Instagram hesabınıza giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra ana sayfanın en üst sol köşesinde “hikaye” bölümüne tıklayınız. Bu bölümde en son paylaştığınız hikaye bulunmaktadır.

Ardından hikaye paylaşımını seçin. Eğer Android telefon kullanıyorsanız bu aşamada üst üste üç çizgiye tıklayın. IOS cihazlar için yan yana bulunan çizgiye tıklayın. Tıklamanın hemen ardından sil butonu aktif olacaktır. Böylece silme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Hikaye Arşivimdeki Bir Hikayeyi Nasıl Silerim?

Hikaye paylaşımlarının ardından 24 saat geçtiğinde aktif olarak siline hikayeler, sonrasında arşivde depolanmaktadır. Bu sayede kullanıcılar arşivler kısmından daha önce hangi paylaşımları yaptığını görebilmekte ve dilerse aynı hikayeleri tekrar paylaşabilmektedir. Hikaye paylaşımları sayesinde kimlerin hikayeyi görüntülediğini görebilen kullanıcılar, bu özelliği uzun süre kullanınca hikaye arşivinde biriken paylaşımlarını silmek isteyebiliyor. “Instagram arşivdeki hikayeler nasıl silinir?” diye merak ediyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Instagram hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşede bulunan üst üste üç çizgiye tıkladığınızda menü açılacak. Menüde yer alan arşiv bölümüne tıklayın.

Hikayeler arşivi bölümü karşınıza çıkacak. Buradan paylaştığınız tüm hikayeleri inceleyebilirsiniz. Silmek istediğiniz hikayeleri işaretleyip sil butonuna basarak silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

IOS cihazlarda ise sağ alt köşedeki yan yana üç çizgiye tıklayarak aynı işlemleri gerçekleştirmeniz mümkündür.

Yanlışlıkla Atılan Instagram Hikayesi Nasıl Silinir?

Bazen yanlışlıkla hikaye paylaşılmaktadır. Böyle bir durum, pek çok kullanıcının yaşadığı bir durumdur. Bunun önüne geçmek için hikaye silme işlemindeki maddeleri adım adım izlemeniz yeterlidir. Hatırlatmak gerekirse Instagram ana sayfanın sol üst köşesindeki üç noktaya tıklayıp, hikaye bölümüne ulaşabilir, en son paylaştığınız hikayeyi görüntüleyerek sil işlemini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem, Android telefonlar için geçerlidir. İOS cihazlarda yan yana bulunan üç çizgi üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Instagram Hikayeyi Sildim Ama Hala Gözüküyor!

Instagram’da hikaye sildim ama hala gözüküyor diyen pek çok kullanıcı bulunmaktadır. Bu durumun belli başlı sebepleri vardır. Öncelikle hikaye işlemi esnasında onay vermeyi unutan kullanıcılar olmaktadır. Böyle bir durumda silme işlemini tekrarlayın ve onay verme işlemini gerçekleştirin. Sonrasında sayfayı yenilediğinizde hikayenin silindiğini göreceksiniz. Hikayenin silinmemesinin bir diğer sebebi ise silme esnasında anlık internet kesilmesinin yaşanmasıdır. Bu durumda internet bağlantınızı kontrol edip, işlemi tekrarlayın. Ayrıca Instagram’da dönem dönem güncellemeler olabilmektedir. Güncellemelerinizi zamanında yaparak, bu tür sorunların önüne geçebilirsiniz.