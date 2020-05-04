Instagram hesabı nasıl açılır

Bu yazımızda sizlerin yoğun araştırmaları üzerine “Instagram Hesabı Açmak” ile ilgili detaylı bir yazı hazırladık. Birçok kişi direkt olarak telefonlarına Instagram uygulamasını indirip hesap oluşturabiliyor ancak, bazı kimseler de nasıl açılacağından emin olmadıklarından dolayı araştırıyor. Hem bilgisayardan Instagram hesabı açmak hem de telefon üzerinden yeni bir hesap açmak için adımları size tek tek anlatacağız. Telefon üzerinden Instagram hesap açma işlemini sadece Android veri tabanı üzerinden anlatacağız ancak zaten iOS ‘ta da hesap açmakta aynı şekilde gerçekleşmektedir.

Bilgisayar ile Instagram Hesabı Açmak (Kaydolmak)

Bilgisayar üzerinden Instagram hesabı açmak, Aralık 2015 tarihinden bu yana artık mümkün. Daha öncesinde bildiğiniz gibi Instagram hesabını açma işlemi sadece akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirile biliniyordu. Ancak şimdi bilgisayar üzerinden de Instagram hesabı açabilmeniz artık mümkün. Bunun için gerekli aşamaları şu şekilde sıralayalım:

Bilgisayardan Instagram hesabı açmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak Instagram sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir.

https://www.instagram.com/

Bilgisayardan Instagram hesabı açma adımları şu şekilde:

Yukarıdaki Instagram hesap açma linkine tıkladığınız zaman karşınıza Instagram'a giriş ve kayıt işlemlerinin yapıldığı ön sayfa gelecektir. Yeni bir Instagram hesabı açmak için bu sayfada bulunan “kaydol” butonuna basın.

Instagram'a kayıt olmak yani yeni bir hesap açmak için en üstte yer alan satıra cep telefonunuzu veya e-posta adresinizi yazın.

İkinci satıra ise adınız ve soyadınız ile ilgili bilgiyi girin.

Üçüncü adımda Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adınızı girmeniz istenecektir kullanıcı adınız girdiğinizde belirleyeceğiniz kullanıcı adının, daha önce siz ya da başkası tarafından Instagram'da kullanılmamış olması gerekiyor.

Son aşama olarak Instagram hesabınızın şifresini belirleyip kaydol butonuna basmanız sonucunda hesabınız açılmış olacaktır. Kaydolma işlemi sonrasında, sizi direkt olarak, açmış olduğunuz Instagram sayfamıza yönlendirecektir. Sonrasında, bilgisayarınıza Instagram uygulamasını indirip kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

Telefon ile Instagram Hesabı Açma (Kaydolmak)

Instagram‘a kayıt olmak için en kolay yöntemlerden biri elbette ki de telefon üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirmek olacaktır. Burada örnek olarak bir Android cihazı vereceğiz, ancak iOS ‘ta da aynı şekilde kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Telefondan Instagram’a kayıt olmak için ise aşağıdaki adımları izleyeceksiniz:

Telefondan Instagram hesabı açmak için öncelikle, Google Play Store ya da AppStore ‘dan Instagram uygulamasını telefonunuza indirin.

Telefonunuza Instagram uygulamasını indirdikten sonra Instagram logosunun üzerine tıklayarak ana giriş sayfasını açın.

Instagram’ın ilk açılış sayfası, direkt login (giriş) ekranı olacaktır, Karşınıza çıkan ekranda yer alan "Hesabın yok mu?" butonuna dokunun. Ardından siz yeni kayıt yapacağınız için sayfanın en altında bulunan “Kaydol” butonuna tıklayacaksınız.

Ardından gelen ekranda "E-posta adresi ya da telefon numarasıyla kaydol" seçeneklerinden birini tercih ederek o butonuna dokunmanız gerekiyor. Telefon numarası ile giriş yaptığınızda onay için telefonunuza sms geleceğini unutmayın. Telefonunuza gelecek sms ye tıklayarak onaylamanız gerekecektir.

Bir sonraki aşamada Instagram'da yeni hesap açma işleminizin gerçekleştirildiği ekran karşınıza çıkacak ve ardından bu ekranda bulunan 1. satıra kullandığınız cep telefonunuzu ya da e-posta adresinizi gireceksiniz. 2. satıra ise ad ve soy ad bilginizi girin. 3. satırda açacağınız Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adınızı yazın, buraya adınızı ve soyadınızı da yazabilirsiniz kullanıcı adı olarak. 4. satırda ise sürekli kullanacağınız şifrenizi belirleyip "Kaydol" butonuna dokunun.

Sonrasında Instagram hesabınız kullanıma hazır hale gelecektir.

Yukarıda anlatıldığı gibi, hem bilgisayar üzerinden hem de telefon üzerinden kolayca Instagram hesabı açabilir ve kullanabilirsiniz.