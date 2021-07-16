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Takipçileri yasta! Tanıtımını yaptı, hayatını kaybetti - Haberler

Instagram fenomeni Odalis Santos Mena hayatını kaybetti

Meksika'da yaşayan 23 yaşındaki vücut geliştirme uzmanı ve fenomen Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden bir operasyon geçirdi. İşlem sırasında herhangi bir eğitimi olmayan kişi tarafından anestezi verilen sporcu yaşamını yitirdi

16.07.2021 - 14:46 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaşayan 23 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu ve Instagram fenomeni Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesi şikayetiyle bir kliniğe başvurdu.

     

  • Küçük bir operasyonla sorundan kurtulabileceğini öğrenen ve sosyal medyada tedavinin tanıtımını yapmak için sözleşme imzalayan Mena, ameliyat masasına yatmaya karar verdi. 

  • Odalis, sosyal medya hesabı üzerinden tedavinin basit ve güvenli olduğuna dair tanıtım da yaptı. Fakat ne yazık ki operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Genç sporcu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

  • Yapılan soruşturmada tedaviyi uygulayan kişinin profesyonel olmaması sonucu modelin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

  • Anesteziyi veren klinik çalışanının daha önce hiçbir şekilde eğitim almadığı da öğrenildi. Adli tabipler, sporcunun ölüm nedeninin anestezi ve aldığı steroid ilaç kombinasyonundan kaynaklandığına inandığını belirtti.

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