Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Instagram etkileşiminiz düştüyse "Shadow ban" yemiş olabilirsiniz! Shadow ban nasıl kaldırılır?

Paylaşımların en fazla yaşandığı sosyal medya platformlarından olan Instagram, kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Sıklıkla paylaşım yapan kullanıcıların en çok şikayet ettiği durumlardan birisi de etkileşimlerinin bir anda azalması. Instagram gönderilerinin eskisinden daha az beğenilmesi, hikayelerin daha az görüntülenmesi gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız Instagram’dan shadow ban yemiş olabilirsiniz. Peki shadow ban nedir ve nasıl kaldırılır? Instagram etkileşimleriniz yeniden artması için yapılması gereken adımları sizler için anlattık…

Giriş: 09.12.2022 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Instagram, bazı durumlarda paylaşımlarınızı diğer kullanıcılardan gizleyebiliyor. "Shadow ban" yani gölge yasaklama olarak bilinen bu durumun anlaşılmasını sağlayacak yeni bir araç kullanıma sunuldu. İnsagram gönderilerinin daha az beğenilmesi ve hikayelere müzik eklemek isterken "Hiç sonuç bulunamadı" hatası gibi durumlar "shadow ban" yediğinizin göstergesi olabilir. Peki, "Shadow ban" olarak bilinen bu hatayı Instagram hesabınızdan nasıl kaldırabilirsiniz?

  • Siz Instagram kullanmaya devam etseniz bile hesabınız "Shadow Ban" adı verilen bir durumdan etkilenmiş olabilir. Bu hata sebebi ile gönderilerinizin beğeni sayısı düşebilir, hikaye görüntülemeleri azalabilir, hatta Instagram Müzik'te "Hiç sonuç bulunamadı" hatasını görebilirsiniz.

  • Instagram aslında bu olay için "shadow ban" yani gölge yasaklama ibaresini kullanmıyor.

    Eskiden paylaşımları platformda kimseye gösterilmeyen kişiler, yani 'gölge yasaklama' yapılan kişiler, bunun neden olduğu konusunda uyarılmıyordu. Bu kişiler paylaşımlarının gizlendiğinden habersiz oluyordu.

  • Şirketten yapılan açıklamaya göre artık bu kullanıcılara, hangi kuralı ihlal ettikleri ve bunun neden paylaşımlarının saklanmasına yol açtığı açıklanacak.

    Instagram yönetiminin başındaki Adam Mosseri, bu kararın 'şeffaflık gereği' alındığını söyledi:

    'Bazen hesabınız, fotoğraf ve videolarınız akışta görünmediği ve diğer kullanıcılara tavsiye edilmediği bir hesaba dönüşebilir. Eğer 'tavsiye edilebilirlik' kurallarını ihlal eden paylaşımlar yaptıysanız, içeriğiniz akışta ön plana çıkmayacaktır.'

  • Instagram'ın kurallarını ihlal ettiği konusunda bildirim alan kullanıcılar, paylaşımları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilecek ya da paylaşımı silebilecek.

  • Kullanıcılar bir hata olduğunu düşünüyorlarsa, Instagram'a doğrudan ulaşıp itiraz edebilecek. Kullanıcılar, Instagram uygulamasında kendi profillerinin üzerinde tıkladığında menü seçeneğine giderek ayarlar, hesap ve hesap durumu sekmelerinden herhangi bir postlarının bu kapsama girip girmediğini görebilecek.

  • INSTAGRAM SHADOW BAN NEDİR?

    Shadow ban, üyelik sistemi ile çalışan herhangi bir platformda, hesabınızın bazı özelliklere erişiminin kısıtlanması olarak tanımlanır. Bu durumun sonucu olarak bazen etkinlikleriniz spam olarak algılanırken bazen de platform içindeki birinin profilinizi şikayet etmesi sonucunda bile yaşanabilir. Instagram’da ise "shadow ban" yemenizin sebebi, daha çok kullandığınız özellikleri süreklilik haline getirmenizden veya spam hareketlerde bulunmanızdan dolayı yaşanabilir.

    Aslında yıllardır internet kullanıcılarının hayatlarında olan portal veya platformlar, kullanıcılarına "gizli hesap kısıtlama" etkinliği uyguluyor. Yıllar öncesinde Reddit, hatta forum siteleri ve hatta Google gibi arama motorlarında bile bu durum kullanıcıları etkileyebiliyor.

  • INSTAGRAM "SHADOW BAN" NASIL KALDIRILIR?

    Instagram hesap tipi kontrolünüzü yapın,

    Gönderi hashtag kontrolünü yapın,

    Profil bölümündeki hashtag kontrolü yapın,

    Takipçi kontrolü yapın,

    Yorum ve beğeni kontrolü yapın,

    Takip

  • Instagram hesap tipi kontrolü kontrolünüzü yapın

    Eğer yaşadığınız sorun bir işletme profilindeyse, şahsi profile geçirmenizde büyük fayda var. Bunun nedeni ise profilinizin işletme olarak insanlara "alakasız" içerikler sunuyor gibi görünmesi. Örneğin bir işletme türünde bir giyim sayfasınız var ve siz burada hayatınıza dair içerikler paylaşıyorsanız Instagram, hesabınızı amacı dışında kullandığınızı anlıyor.

    Bu aşamadan sonra Instagram, "Bu hesap kendi türünde içerik paylaşmıyor, spam içerikler paylaşıyor olabilir" diyerek, bazı özelliklere erişiminizi kısıtlayabiliyor. İşte bu kısıtlamara genel olarak "shadow ban" adını veriyoruz. Bu nedenle hesap türünüzü paylaştığınız içeriklere uygun hale getirin ya da işletme hesabı yerine kişisel hesap kullanın.

  • Gönderi hashtag kontrolünü yapın

    Instagram’ın #Instagood, #Instalike, #Instagram vb. hashtaglerinizi gönderi ve hikayelerinizde sürekli kullanıyorsanız, bırakmanızı tavsiye ederiz. Özellikle paylaşımınız ile ilgilisiz etiketler kullanmanız, gönderilerinizin erişimini düşürür.

    Bu durumda, bugüne kadar yaptığınız paylaşımların açıklamalarına girip, kullandığınız "alakasız" etiketleri temizlemenizi öneriyoruz. Böylece Instagram botları, profilinizi gezdiğinde yenilenmiş ve düzenlenmiş içeriklerinizi fark edebilir, uygulanan shadow ban kolaylıkla kaldırılır.

  • Profil bölümünde etiketleri kontrol edin

    Profil bölümü birçok açıdan kullanıcıların en çok hashtag kullandığı alandır. Biyografi alanına olabildiğince etiket yazmamaya veya daha az yazmaya çalışın.

    Bu bölümde etiketleriniz varsa, düzenlemenizde büyük fayda var. Size özel hashtagleri buraya yazarak kendiniz hakkında elbette bilgi verebilirsiniz, ancak yüksek hacimli spam olarak görülebilecek hashtagleri kaldırmanız gerekli.

  • Takipçi kontrolü yapın

    Eğer Instagram da bot takipçi satın aldıysanız ya da birileri size bot takipçi attıysa, yine "shadow ban" alanı içinde yerinizi almışsınız demektir. Instagram algoritmaları, sahte profilleri ve onların takip ettikleri profillerden hiç hoşlanmaz.

    Burada emin olduğunuz sahte hesapları profilinizden uzaklaştırıp, sizi takip etmesini engellemeniz gerekiyor.

  • Yorum ve beğeni kontrolü yapın

    Instagram profilinizde sahte yorum ve beğeni botları kullanıyorsanız, kendi rızanızla "shadow banı" üzerinize çekmişsiniz demektir. Bot yorumları profilinizdeki gönderilerden mutlaka silin, hatta bu hesaplar sizi takip ediyorlarsa mutlaka engelleyin.

    Instagram algoritmaları, sürekli aynı yorumları yapan bot hesapları anında tespit ediyor. Bu hizmetleri sayfanızı aktif göstermesi için alıyorsanız sakın almayın.

  • Takip yapma

    Instagram’da karşılıklı etkileşim oldukça önemli. Mavi tikli bir hesaba sahip değilseniz mutlaka hesabınızın sahte olabileceğini sürekli göz önünde bulundurmuş oluyorsunuz. Takipçisi olan, gönderisi olmayan, kimseyi takip etmeyen ya da az insan takip eden bir hesap her zaman risk teşkil eder. Bundan dolayı insanları ya da doğrulanmış hesapları takip edebilirsiniz.

    Storylerinizde paylaştığınız içerikler, müzikler ve benzeri her şey, kullanıcılarınızın canını sıkmamalı. İnsanların sizi spam olarak işaretlemesinden dolayı belki profiliniz kapatılmaz, ancak Instagram botları sizin rahatsız edici bir insan olduğunuz kanısına varabilir. Belirli bir dönem içerisinde bazı fonksiyonlardaki erişimlerinizi kısıtlayabilir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.