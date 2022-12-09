Instagram etkileşiminiz düştüyse "Shadow ban" yemiş olabilirsiniz! Shadow ban nasıl kaldırılır?

Gönderi hashtag kontrolünü yapın
Instagram’ın #Instagood, #Instalike, #Instagram vb. hashtaglerinizi gönderi ve hikayelerinizde sürekli kullanıyorsanız, bırakmanızı tavsiye ederiz. Özellikle paylaşımınız ile ilgilisiz etiketler kullanmanız, gönderilerinizin erişimini düşürür.
Bu durumda, bugüne kadar yaptığınız paylaşımların açıklamalarına girip, kullandığınız "alakasız" etiketleri temizlemenizi öneriyoruz. Böylece Instagram botları, profilinizi gezdiğinde yenilenmiş ve düzenlenmiş içeriklerinizi fark edebilir, uygulanan shadow ban kolaylıkla kaldırılır.