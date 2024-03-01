Instagram'da gönderiye nasıl müzik eklenir? Instagram gönderilerine sonradan müzik koyulabilir mi?

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Instagram gönderilerine müzik eklemek, gönderilerinizi daha çekici hale getirebilir. Bu kılavuz, Instagram'da gönderiye nasıl müzik ekleneceğini ve Instagram gönderilerine sonradan müzik ekleme imkanının olup olmadığını adım adım açıklıyor. İster hikayenize isterse IGTV videolarınıza müzik eklemek isteyin, bu rehber size yol gösterecek. Ayrıca, Instagram gönderilerine sonradan müzik koymanın mümkün olup olmadığına dair önemli bilgiler de sunulacak

Instagram Gönderilerine Müzik Ekleme

Instagram, kullanıcıların hikayelerine müzik eklemelerine olanak tanıyan bir özelliğe sahiptir. Ancak, doğrudan bir fotoğraf veya video gönderisine müzik eklemek için platformun doğrudan bir aracı yoktur. Müzik, genellikle Instagram Hikayeleri veya IGTV videoları aracılığıyla paylaşılır. Bu özellik, kullanıcıların hikayelerine veya videolarına arka plan müziği ekleyerek daha dinamik bir deneyim sunmalarını sağlar.

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Instagram Hikayelerine Müzik Ekleme

Instagram Hikayeleri'ne müzik eklemek için, hikaye oluşturma ekranında 'Müzik' etiketini seçin ve arama çubuğunu kullanarak eklemek istediğiniz şarkıyı bulun. Şarkıyı seçtikten sonra, şarkının hangi kısmının çalınacağını ve ekranda görünecek şarkı bilgilerinin nasıl görüneceğini özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, hikayelerinizi kişiselleştirmenin ve takipçilerinizle etkileşimde bulunmanın harika bir yoludur.

IGTV'ye Müzik Ekleme

IGTV videolarınıza müzik eklemek istiyorsanız, videoyu düzenlemek için üçüncü taraf bir uygulama kullanmanız gerekecektir. Videoya müzik ekledikten sonra, düzenlenmiş videoyu IGTV'ye yükleyebilirsiniz. Bu süreç, videolarınıza profesyonel bir dokunuş eklemenize olanak tanır.

Instagram Gönderilerine Sonradan Müzik Ekleme

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Mevcut bir Instagram gönderisine doğrudan müzik eklemek mümkün değildir. Ancak, bir videoya müzik eklemek istiyorsanız, videonun önceden bir video düzenleme uygulaması aracılığıyla müzikle birleştirilmiş olması gerekir. Ardından, bu düzenlenmiş videoyu yeni bir gönderi olarak Instagram'a yükleyebilirsiniz.

Instagram Nedir?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, Hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların içeriğine etiketlere ve konumlara göre göz atabilir ve trend olan içeriği görüntüleyebilir. Kullanıcılar, içeriklerini kişisel bir beslemeye eklemek için fotoğrafları beğenebilir ve diğer kullanıcıları takip edebilir. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dâhil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır. Instagram başlangıçta yalnızca içeriğin 640 piksel ile kare (1:1) en boy oranında çerçeve oranına izin vererek ayırt edildi. 2015 yılında bu kısıtlamalar 1080 piksele yükseltilerek hafifletildi. Servis ayrıca mesajlaşma özellikleri, tek bir gönderiye birden fazla resim veya video ekleme yeteneği ve 'hikâye' özelliği ekledi. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. 6 Eylül 2012'de Instagram ile Facebook arasındaki anlaşma, 300 milyon dolarlık nakit satın alma fiyatı ve 23 milyon hisse senedi ile resmen kapandı.

Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Instagram Hikayesi Nedir?

Instagram Hikayesi (Story), Instagram kullanıcılarının fotoğraf, video, metin ve çeşitli görsel elementleri kullanarak 24 saat boyunca görünür olan kısa süreli paylaşımlar yapabildiği bir özelliktir. 2016 yılında platforma eklenen bu özellik, Snapchat'ten esinlenmiştir ve kısa süre içinde oldukça popüler hale gelmiştir. Hikayeler, kullanıcıların ana akışlarında (feed) değil, profil fotoğraflarının üzerinde küçük daireler içinde gösterilir.

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