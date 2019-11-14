14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Instagram beğeni sayısı artık resmen gizleniyor
Instagram, ilgili duyuruyu yaptığı tarihte beğen butonunun silinmeyeceğini belirtmişti. Şu an itibari ile Twitter’da en çok konuşulan konu olan bu güncelleme, yine aynı şekilde, milyonlarca kişinin tepkisini bir kez daha çekti. Fotoğraf paylaşım sitesi, kendi hesabı aracılığı ile birkaç açıklama yaptı.
Instagram, yaptığı ilk açıklamasında belirli ülkelerde yaşayan belirli kullanıcıların bu değişiklikten etkilenmeye başladığını belirterek şunları söyledi: “Bazı kişilerin toplam beğenilerini ve video görüntülemelerini gizleyen bir test yapıyoruz. Bu test, şu an için, şu ülkelerde geçerli: Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda.”
Instagram, yaptığı ikinci açıklamasında ise bu güncellemenin nedenini şöyle izah etti: “Arkadaşlarınızın; paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, onların kaç tane beğeni aldıklarına değil. Kendi beğeni sayınızı, sizin kimler tarafından beğenildiğinizi gösteren listeye tıklayarak görebilirsiniz ancak arkadaşlarınız ilgili gönderinizin ne kadar birey tarafından beğenildiğini göremez.”
Instagram beğeni güncellemesi herkese uygulanacak mı?
Şu an için henüz bu sorunun bir cevabı yok ancak Instagram ekibinin bu konuda kararlı olduğu biliniyor. Zira son açıklamasında bunu açıkça dile getiren ekip, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu değişikliğin Instagram kullanıcılarının deneyimlerine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz.”
Bu güncelleme Türkiye’de aktif mi?
Ülkemiz adına henüz bir güncelleme söz konusu değil. Bu yeni sistemin ne zaman küresel bir hale geleceği de belirsiz. Sonuç olarak günümüzde, bir gönderinin ne kadar kişi tarafından beğenildiği bazı kesimler tarafından oldukça değerli bir kriter.
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