Instagram beğeni sayısı artık resmen gizleniyor

Instagram, ilgili duyuruyu yaptığı tarihte beğen butonunun silinmeyeceğini belirtmişti. Şu an itibari ile Twitter’da en çok konuşulan konu olan bu güncelleme, yine aynı şekilde, milyonlarca kişinin tepkisini bir kez daha çekti. Fotoğraf paylaşım sitesi, kendi hesabı aracılığı ile birkaç açıklama yaptı.