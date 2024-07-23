İnsanlık tarihindeki ilkler: İşte uzay uçuşu ve uzay araştırmalarındaki unutulmaz 5 an
Uzay araştırmaları, insanlığın merak ve keşfetme arzusunun en somut örneklerinden biridir. Yıllar içinde, teknolojinin ve bilimin ilerlemesiyle birlikte uzayın derinliklerine yapılan yolculuklar, tarihin unutulmaz anlarına tanıklık etmemizi sağladı. Peki, bu unutulmaz anlar hangileri? İşte, astronotların ayak bastığı ilk andan, gönderilen ilk keşif araçlarına kadar uzay araştırmalarındaki ilkler!
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Uzay, Dünya'nın atmosferinin dışında, gök cisimlerinin arasında bulunan sonsuz boşluktur. Bu boşluk, insanlar tarafından merak edilen ve keşfedilmek istenen bir yer. Bu yüzden insanlar, bu tür başarıların ilk kez gerçekleştirilmesinden bu yana geçen nispeten kısa sürede, uzay uçuşları ve uzay araştırmaları konusunda büyük ilerlemeler kaydetti. Haberimizde sizin için, uzay uçuşları tarihinin en önemli ve unutulmaz beş anını derledik. İşte, uzaydaki ilk insandan ilk özel uçuş aracına kadar bazı unutulmaz anların detayları...
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1. UZAYDAKİ İLK UYDU
4 Ekim 1957'de Sputnik 1, insanlar tarafından uzaya fırlatılan ilk uydu oldu ve uzay çağını başlattı. Bu küçük metal küre, insanlığın uzaya olan merakını ve keşif arzusunu simgeleyen bir dönüm noktasıydı. Sputnik 1'in başarıyla yörüngeye oturtulması, dünya genelinde bilim ve teknoloji alanında büyük bir rekabetin başlamasına da öncülük etti.
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2. UZAYDAKİ İLK İNSAN
12 Nisan 1961'de kozmonot Yury A. Gagarin, Vostok 1 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Moskova saatiyle sabah 9.07'de fırlatmayla başlayan yolculuk Dünya etrafında bir yörüngeyi kapsıyordu, 1 saat 29 dakika sürdü ve Sovyetler Birliği'nde sabah 10.55'te Dünya'ya güvenli bir şekilde geri dönmesiyle sona erdi.
Fotoğrafta uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in dev portresinin önünde duran kozmonotlar görülüyor. Kaynak: AP
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3. AY'A İNİŞ
Uzay aracının uçuşu, inişi ve Dünya'ya dönüşü, dünya çapında yüz milyonlarca insan tarafından televizyondan izlendi. 16 Temmuz 1969'da Armstrong, Edwin E. Aldrin, Jr. ve Michael Collins ile birlikte Apollo 11 aracıyla Ay'a doğru fırlatıldı.
1969 tarihli fotoğrafta Tokyo'daki bir aile, Apollo 11 astronotlarının aydan selamlaştığı canlı yayının televizyondaki görüntüsünü izliyor. Kaynak: AP
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4 gün sonra, ABD Doğu Yaz Saati'ne (EDT) göre 16:17'de, Armstrong'un elle yönlendirdiği Eagle ay iniş modülü, Huzur Denizi'nin (Mare Tranquillitatis) güneybatı kenarına yakın bir ovaya indi. Daha sonra Ay'a bilimsel aletler yerleştirdiler, yüzey örnekleri topladılar ve çok sayıda fotoğraf çektiler.
Fotoğraf: Astronot Neil Armstrong'un, ABD bayrağının, ay modülünün ve bir televizyon kamerasının yansımaları. Kaynak: AP
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4. HUBBLE UZAY TELESKOPUNUN FIRLATILIŞI
25 Nisan 1990'da, Edwin Powell Hubble'ın adını taşıyan Hubble Uzay Teleskobu, uzay mekiği Discovery'nin mürettebat üyeleri tarafından yörüngeye yerleştirildi. Büyük yansıtıcı teleskop, Dünya yörüngesine giren en gelişmiş optik gözlemeviydi ve topladığı fotoğraflar nihayetinde astronomi alanında devrim yarattı.
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5. İLK ÖZEL UZAY ARACININ UÇUŞU
1982'de Amerikalı uçak tasarımcısı Burt Rutan tarafından kurulan bir havacılık geliştirme şirketi tarafından tasarlanıp geliştirilen SpaceShipOne, uzayın sınırını aşan ilk özel insanlı uzay aracı oldu. Araç, uzayın sınırını başarıyla aşarak ilk ticari astronot-pilot olan Güney Afrika doğumlu Amerikalı test pilotu Mike Melvill tarafından uçuruldu.
Kaynak: Britannica