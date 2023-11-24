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        Haberler Dünya İnsani ara verilmişti: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!

        İnsani ara verilmişti: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!

        İsrail ordusu, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı. Gazze'de bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:30
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          İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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          Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden, Gazze kentine ve kuzey bölgelerine dönmeye çalışan yerinden edilmiş Filistinlilere ateş açtı.

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          Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, çoğu ayağından olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

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          Yaralıların ambulanslarla Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini ayıran Gazze kenti çevresindeki Şehitler Kavşağından Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğünü bildirdi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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