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İnsan sıcaklığı veren reborn bebekler gerçeğinden ayırt edilemiyor

Bebek sanatçıları arasında yeni bir trend haline gelen reborn bebekler, bakıldığında ve dokunulduğunda gerçek bir bebeği andırıyor. İlk kez Amerika'da 1960'lı yıllarda yapılmaya başlanan, günümüzde de meraklılarının işin tekniğini öğrenmek için büyük çaba sarf ettiği bu bebekler, iyi bir ustanın elinden çıktığında yüksek fiyatlı bir sanat eserine dönüşüyor

29.09.2021 - 12:34 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Yurt dışındaki heykeltıraşlar tarafından yapılan her bir parçası, iyi bir ustanın ellerinde sanat eserine dönüşen reborn bebekler, olabildiğince gerçekliğe sahip görünümleriyle ilgi çekiyor.

     

  • AA'nın haberine göre dünyada öncelikle koleksiyoncuların ilgi alanında olan bu bebekler aynı zamanda dizi, film ve reklam çekimlerinde, alzaymırlı hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri amacıyla, bebeğini kaybeden ya da bebeği olmayan kimi anne ve anne adayları tarafından kullanılıyor.

     

  • Bebek sanatıyla ilgilenen sanatçılar arasında tüm dünyada yapımı yaygınlaşmaya başlayan reborn bebekler, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Bu sanat alanıyla ilgili, Kadıköy'de yer alan Türkiye'nin ilk reborn stüdyosunda eğitim veriliyor.

     

  • Kursiyerler, 6 gün süren yoğun eğitim kapsamında demonte haldeki bebekleri önce boyamayı, ardından fırınlamayı, sonrasında hatlarını çizmeyi, saçlarını ve kaşlarını oluşturmayı öğreniyor.

     

  • Eğitim sonunda herkesin el becerisi ve tasarımına göre birbirinden farklı yenidoğan görünümlü bebekler ortaya çıkıyor. Bu oyuncak bebeklerin en önemli özelliği insan ısısının bebeğe, bebeğin ısısının insana geçiyor olması. Bu özelliği ile de reborn bebeklerin gerçeklik hissi daha da artıyor.

     

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