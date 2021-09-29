Bu sanatı icra ederken bir heykeltıraş ile çalıştığını belirten Redneva, "Heykeltraş, reborn bebekleri tasarlıyor, kalıplarını çıkarıyor. Bu kalıplar sınırlı sayıda olduğu için her birinin bir sertifikası var. Benim gibi reborn sanatçıları bu kalıpları alıyor ve üzerinde canlandırma işlemi yapıyor. Özel bir boya ile boyama işlemi yapılıyor. Her boyama aşamasından sonra mutlaka fırın kullanıyoruz.