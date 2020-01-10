Bu güne dek olan pişmanlıklarını sıralayan Alves, "Onlarca estetik yaptırdım ama asıl istediğim kadın olmaktı. Sahte karın kası ve kollara sahip olduğum için pişmanlık duyuyorum. Keşke o günlerde bir psikiyatrist ve o yolculukta bana yardım edecek insanları görecek güce sahip olsaydım" dedi.